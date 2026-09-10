Ο ΠΑΟΚ προχωράει στην απόκτηση του Σιμόν Μπάνζα καθώς συμφώνησε με τη Αλ Τζαζίρα για τον δανεισμό του και την Παρασκευή (11/9) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Η αναζήτηση του σέντερ φορ λαμβάνει τέλος για τον «δικέφαλο του βορρά», καθώς απομένουν τα τυπικά για να εντάξει στην επιθετική γραμμή του τον Μπάνζα, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Αλ Τζαζίρα.

Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ως δανεικό τον 30χρονο επιθετικό από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, ο Μπάνζα έχει ευρωπαϊκή εμπειρία καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Λανς, Φαμαλικάο, Μπράγκα και Τραμπζονσπόρ, με την Αλ Τζαζίρα να τον αγοράζει από τη Μπράγκα το καλοκαίρι του 2025 για 8,5 εκατ. ευρώ.