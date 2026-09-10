Μεταγραφές για τον Αλγκουαθίλ

Νέα εποχή στον Ολυμπιακό με τον Αλγκουαθίλ στην τεχνική ηγεσία και τον Μαρινάκη έτοιμο για νέα μεταγραφικά δώρα. Ο διοικητικός ηγέτης των ερυθρόλευκων πιστεύει πάρα πολύ στο ρόστερ της ομάδας και γι’ αυτό έχει θέσει ψηλά τον πήχη και στην Ευρώπη, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να ξοδέψει κι άλλα χρήματα. Αντιθέτως… Είναι δεδομένο ότι ο Μαρινάκης θα κάνει κάποιο καλό… δώρο στον Αλγκουαθίλ, είτε άμεσα με την απόκτηση ενός επιθετικού-σταρ, όπως για παράδειγμα ο Ικάρντι για τον οποίο γράφουν οι Αργεντίνοι, είτε τον Ιανουάριο, όταν θα έχει γίνει όλη η προεργασία με τον Κορδόν. Όπως και να ‘χει, η διοίκηση θα στηρίξει με κάθε τρόπο τον προπονητή.

Ενθουσιασμένος

Ο Αλγκουαθίλ είναι επιλογή του Κορδόν που τον ήθελε και στη Σεβίλλη, τελικά όμως θα συνεργαστεί μαζί του στον Ολυμπιακό. Ο νέος προπονητής έχει ήδη μιλήσει, όχι μόνο μία φορά, και με τον Μονκάδα, ο οποίος επίσης ασχολείται με τα μεταγραφικά, με την αξιολόγηση παικτών που μπορούν να αποτελέσουν στόχους. Ο Ισπανός προπονητής ήρθε με ενθουσιασμό στην Ελλάδα καθώς θεωρεί πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει εξαιρετική δουλειά, καθώς θα συνεργάζεται είτε με ανθρώπους που γνωρίζει καλά, όπως ο Κορδόν, είτε με ανθρώπους που έχουν δείξει τα διαπιστευτήριά τους δουλεύοντας σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως ο Μονκάδα. Και φυσικά θα έχει και μια διοίκηση που ξοδεύει όσα λεφτά χρειάζονται σε κάθε μεταγραφική περίοδο.

Τον στήριξε ο Μαρινάκης, αλλά…

Το τέλος στη σχέση του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ θα μπορούσε να είχε μπει από τον Μάιο αλλά ο Μαρινάκης δεν είχε συμφωνήσει. Ο διοικητικός ηγέτης των ερυθρόλευκων άκουγε τους συνεργάτες του να του λένε πως θα πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή, ο ίδιος όμως στήριζε τον Μεντιλίμπαρ και ήθελε να του δώσει ακόμη μία ευκαιρία. Πίστευε ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα με τη νέα σεζόν, τελικά όμως διαπίστωσε πως αυτό δεν συνέβη. Ο Ισπανός συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού παρά το γεγονός ότι αυτό δεν έκανε καλό στην ομάδα, ενώ συνέχιζε να διαφωνεί με τη διοίκηση σε μεταγραφικά θέματα, παρά το γεγονός πως ξοδεύτηκαν πολλά λεφτά για την ενίσχυση του ρόστερ. Ήταν μονόδρομος, επομένως, το διαζύγιο από ένα σημείο κι έπειτα.

Δύο υποψήφιοι

Τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου και στον ΠΑΟΚ η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο για τον επιθετικό. Ανακοινώθηκε ο Γιάκιτς για το κέντρο, ανακοινώθηκε ο Ντιέγκο Κόστα για την άμυνα, είναι ακόμη ανοιχτό το θέμα του επιθετικού όμως, ο οποίος είναι υπεραπαραίτητος για τον δικέφαλο του βορρά. Πρόκειται για μια μεταγραφή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη φετινή πορεία της ομάδας και τα λάθη απαγορεύονται. Ο Λίσι περιμένει την τελική επιλογή των Βιεϊρίνια και Μάτος, με τους υποψήφιους να είναι δύο. Ποιος εκ των δύο θα επιλεγεί τελικά, θα φανεί από τα γεγονότα. Το γεγονός πάντως ότι φτάσαμε λίγα 24ωρα πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου και ο ΠΑΟΚ ακόμη αναζητά τον βασικό σέντερ φορ δείχνει και πόσο μπερδεμένα ήταν τα πράγματα όλο το καλοκαίρι.

Η ευκαιρία και ο Πιερό

Στην ΑΕΚ τα χαμόγελα δίνουν και παίρνουν και δεν αποκλείουν τίποτα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Στη Νέα Φιλαδέλφεια πιστεύουν ότι το ρόστερ όπως έχει σχηματιστεί είναι το κατάλληλο για τη φετινή σεζόν και δεν θεωρούν πως υπάρχει λόγος για να γίνει ντε και καλά κι άλλη μεταγραφή. Δεν το αποκλείουν όμως κιόλας… Βασικά οι κιτρινόμαυροι έχουν ανοιχτά τα ραντάρ για το ενδεχόμενο να προκύψει κάποια ευκαιρία την τελευταία στιγμή και αν προκύψει θα κάνουν κίνηση. Αν όχι, δεν θα τα βάψουν και μαύρα. Ο Ριμπάλτα πάντως περισσότερο ασχολείται με τον Πιερό και με το πώς θα του βρει ομάδα καθώς η προοπτική της Κύπρου δεν προχώρησε. Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον από Ελλάδα και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις.