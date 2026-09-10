Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, τον οποίο αποχαιρέτησε μέσω δήλωσή τους, τονίζοντας πως είναι περήφανος επειδή συνέβαλε ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να γίνει μεγαλύτερος.

Έπειτα από 2,5 χρόνια στους «ερυθρόλευκους» ήρθε η ώρα της αποχώρησης για τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Europa Conference League το 2024 και του νταμπλ το 2025, συν το Σούπερ Καπ.

Όλα, όμως, κάποτε τελειώνουν και έτσι συνέβη και σε αυτή την περίπτωση, με τον Μεντιλίμπαρ να αποχαιρετά τον Ολυμπιακό αναφέροντας τα εξής στο μήνυμά του…

«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.

Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.

Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.

Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»