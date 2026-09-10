Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο ανησυχητικό εύρημα, με την εικόνα να παραπέμπει σε επεισόδιο που πιθανότατα οφείλεται σε αφυδάτωση. Παρ’ όλα αυτά, ο ιατρικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάστασή του.

Για την πορεία της υγείας του Καρέτσα τοποθετήθηκε και ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μποκ, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξετάσεις συνεχίζονται.

«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπουκ έδωσε ξεκάθαρα προτεραιότητα στην υγεία του νεαρού διεθνή, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή το αγωνιστικό σκέλος περνά σε δεύτερη μοίρα. «Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ’ όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», υπογράμμισε.

Σε κάθε περίπτωση, ο Καρέτσας δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας για την αναμέτρηση του Σαββάτου (12/9, 16:30) απέναντι στην Πάντερμπορν, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.