Θετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, καθώς η έφεση που κατέθεσε για την τιμωρία του Σίριλ Ντέσερς έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα η αρχική ποινή των τριών αγωνιστικών να περιοριστεί σε μία.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 69ο λεπτό του αγώνα της Κυριακής (06/09) απέναντι στον ΠΑΟΚ, έπειτα από χτύπημα στον Μιχαηλίδη κατά την προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί. Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει τελικά με 3-1. Το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της λίγκας του επέβαλε αρχικά ποινή τριών αγωνιστικών, ποινή την οποία το «τριφύλλι» αμφισβήτησε καταθέτοντας έφεση.

Στην απολογία του, ο Παναθηναϊκός επιχειρηματολόγησε ότι δεν επρόκειτο για βίαιη ενέργεια, αλλά για στιγμιαία απώθηση με στόχο την καλύτερη τοποθέτηση του παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Η επιτροπή έκρινε βάσιμο το επιχείρημα και μείωσε ανάλογα την ποινή.

Πρακτικό αποτέλεσμα της εξέλιξης είναι πως ο Ντέσερς θα χάσει μόνο το εξ’ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά, την Πέμπτη (10/09), και θα είναι εκ νέου διαθέσιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.