Η υπόθεση της διαιτησίας στο πρόσφατο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ αναμένεται να έχει συνέχεια σήμερα στην Αθήνα, καθώς κλιμάκιο του ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα γραφεία της ΕΠΟ για να ακούσει τις επικοινωνίες του διαιτητή με το VAR κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η αντίδραση του Δικεφάλου προήλθε από τη φάση του 33ου λεπτού, όπου δεν καταλογίστηκε πέναλτι για ανατροπή του Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόνγκελεν, κάτι που θεωρήθηκε προφανές λάθος. Ο ΠΑΟΚ είχε στείλει σχετική επιστολή προς ΚΕΔ και ΕΠΟ τη Δευτέρα 7/9, ζητώντας πρόσβαση στους διαλόγους του Γερμανού ρέφερι με το δωμάτιο VAR για τη συγκεκριμένη φάση. Το αίτημα έγινε δεκτό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή επίσκεψη.

Την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα απαρτίζουν ο CEO Αγησίλαος Τουμαζάτος, ο team manager της δεύτερης ομάδας και πρώην διεθνής επόπτης Δημήτρης Σαραϊδάρης, ο νομικός σύμβουλος Αχιλλέας Μαυρομάτης και ο υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Κουβεντίδης.

Στο VAR Center, οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ θα έχουν απέναντί τους τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, καθώς και τον υπεύθυνο του VAR, Πάολο Βαλέρι.