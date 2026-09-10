Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αποτελεί και επίσημα τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού, καθώς ο Ισπανός προπονητής αναλαμβάνει την ομάδα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 53χρονος τεχνικός καλείται πλέον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στον Πειραιά, έχοντας μπροστά του την πρόκληση να διατηρήσει τον Ολυμπιακό σε πρωταγωνιστικό ρόλο και να χτίσει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Αλγουαθίλ είχε ο Αντόνιο Κορδόν. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται από την κοινή τους παρουσία στη Σεβίλλη, γεγονός που φαίνεται πως μέτρησε στην απόφαση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «ερυθρόλευκων».

Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Από τον σύλλογο του Σαν Σεμπαστιάν ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή, αρχικά ως βοηθός στη δεύτερη ομάδα, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία.

Το 2018 πέρασε στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ και παρέμεινε στον πάγκο της έως το 2025. Στο διάστημα αυτό κατάφερε να αφήσει έντονο το αποτύπωμά του, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας τη σεζόν 2019-20.

Μετά την αποχώρησή του από τον ισπανικό σύλλογο, ο Αλγουαθίλ αναζήτησε μια νέα πρόκληση εκτός Ευρώπης. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Σαουδική Αραβία, όπου ανέλαβε την Αλ Σαμπάμπ και παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Πλέον, η καριέρα του περνά σε μια νέα φάση, αυτή τη φορά στην Ελλάδα, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να καλείται να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην επόμενη ημέρα μετά τον Μεντιλίμπαρ.