Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναγκάζει τον Ολυμπιακό να εξετάσει ξανά τις επιλογές του στην επιθετική γραμμή, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν λύση από το πάνω ράφι. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει Αργεντινός δημοσιογράφος, στο κάδρο βρίσκεται ο Μάουρο Ικάρντι, με τις δύο πλευρές να φέρονται να έχουν ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Ο 33χρονος επιθετικός, ύψους 1,81 μ., αποτελεί μία περίπτωση που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, καθώς αναζητείται ένας ακόμη φορ που θα πλαισιώσει τους Αρμάντο Γκονσάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ανάγκη ενίσχυσης προέκυψε σε μία περίοδο κατά την οποία στον Πειραιά σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις και στην τεχνική ηγεσία, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να διαδέχεται τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας.

Το όνομα του Ικάρντι επανέρχεται πλέον δυναμικά στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των πρωταθλητών, με τον Αργεντινό ρεπόρτερ Ναουέλ Φερέιρα να υποστηρίζει μέσω Twitter πως έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες επαφές με τον άλλοτε στράικερ της Γαλατάσαραϊ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο τραυματισμός του Ελ Κααμπί οδήγησε τον Ολυμπιακό στην εξέταση της περίπτωσης του Ικάρντι, ενώ οι συζητήσεις αφορούν ακόμη και το ενδεχόμενο διετούς συμβολαίου. Ο Αργεντινός φορ προορίζεται για μία θέση όπου θα διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής και ρόλο στην ομάδα μαζί με τον Αρμάντο Γκονσάλες.

Το δεδομένο είναι πως, μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, η ανάγκη για έναν επιπλέον επιθετικό έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική και το όνομα του Ικάρντι βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.