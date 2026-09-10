Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τον 55χρονο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ως διάδοχος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός, που αναμένεται στον Πειραιά στις 09/09 για να ξεκινήσει τη δουλειά του, έχει συνδέσει το όνομά του με ένα απαιτητικό μοντέλο προπόνησης, έντονο πρέσινγκ και ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.

Στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η πειθαρχία αποτελούσε βασικό κομμάτι της καθημερινότητας. Ο έλεγχος του βάρους γινόταν κάθε πρωί, πριν από την προπόνηση, με τους ποδοσφαιριστές να ανεβαίνουν στη ζυγαριά. Τα όρια ήταν αυστηρά και η απόκλιση ακόμη και κατά 200 γραμμάρια από το επιτρεπόμενο βάρος μπορούσε να έχει συνέπειες, ανεξάρτητα από το όνομα του παίκτη. Ο Αλγουαθίλ είχε θεσπίσει επίσης αυστηρούς κανόνες στη χρήση των κινητών. Κατά τη διάρκεια των κοινών γευμάτων, όλοι άφηναν τις συσκευές τους σε ειδικό καλάθι πριν μπουν στην τραπεζαρία, ενώ ένα τηλέφωνο που χτυπούσε μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικό πρόστιμο.

Η προσέγγισή του, πάντως, δεν περιορίζεται στην πειθαρχία. Ο Ιμανόλ χρειάστηκε χρόνο στη Σοσιεδάδ για να περάσει τη φιλοσοφία του και στη συνέχεια δημιούργησε μία ομάδα που απέκτησε ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ο Λουίς Ενρίκε είχε χαρακτηρίσει το ποδόσφαιρό της ως το κορυφαίο που παρουσίασε ισπανική ομάδα εκείνη την περίοδο, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε αναφερθεί στην ικανότητά της να αλλάζει σχηματισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγώνα. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, από την πλευρά του, είχε σταθεί στην ταυτότητα που απέκτησε η Σοσιεδάδ υπό τον Βάσκο προπονητή.

Από το 4-1-4-1 μέχρι… επτά διαφορετικές διατάξεις

Η βασική αφετηρία του Αλγουαθίλ είναι το 4-1-4-1, όμως η συγκεκριμένη διάταξη κάθε άλλο παρά στατική είναι. Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και τις ανάγκες που προκύπτουν, μπορεί να μετατραπεί σε 4-2-2-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-1-2, 3-1-4-2, 2-1-4-3 ή ακόμη και 2-2-4-2.

Οι αναλύσεις του παιχνιδιού του αναδεικνύουν έναν προπονητή με ξεκάθαρη επιθετική φιλοσοφία. Η Σοσιεδάδ των Έντεγκαρντ, Μερίνο και Οϊαρθάμπαλ αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραγωγικότητας που μπορούσε να παρουσιάσει το σύνολό του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος του τερματοφύλακα, τον οποίο ο Αλγουαθίλ θέλει ενεργό στη διαδικασία ανάπτυξης. Στην κορυφή, ο φορ καλείται να κινείται αρκετά χαμηλά, να διαθέτει δυνατά σωματικά χαρακτηριστικά και να αποτελεί τον πρώτο παίκτη που θα πιέσει την αντίπαλη άμυνα.

Όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να μεταφερθούν από τη θεωρία στην πράξη. Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού δεν έρχεται χωρίς γνώση της ομάδας και των απαιτήσεων που τη συνοδεύουν, όμως θα χρειαστεί τον απαραίτητο χρόνο για να περάσει τις αρχές του. Το υλικό υπάρχει και πλέον η απάντηση θα δοθεί εκεί όπου κρίνονται όλα: στο γήπεδο.