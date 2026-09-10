Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σχήμα που χρησιμοποίησε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Δανός τεχνικός έχει καταλήξει σε έναν βασικό κορμό και, εκτός απροόπτου, οι αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα θα είναι περιορισμένες.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στις 21:15 στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στόχος των «πράσινων» είναι να συνεχίσουν νικηφόρα και να κάνουν το 3/3 στο πρωτάθλημα, μετά τα δύο προηγούμενα θετικά αποτελέσματα.

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού είχε μετατεθεί, καθώς ο σύλλογος έκανε χρήση του δικαιώματος αναβολής (joker out), προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία των αναμετρήσεων με τη Χράντετς Κράλοβε. Με αυτόν τον τρόπο το «τριφύλλι» μπόρεσε να αφοσιωθεί πλήρως στον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν.

Σε επίπεδο απουσιών, ο Νίστρουπ έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα. Εκτός παραμένουν οι μακροχρόνια τραυματίες Ίνγκασον και Παντελίδης, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Τσάπρα και Τσιριβέγια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Εκτός αποστολής θα είναι και ο Κρίστιανσεν, καθώς δεν βρίσκεται ακόμη στον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας.

Στους απόντες προστίθεται ο Ντέσερς. Η έφεσή του για την ποινή που προέκυψε από την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έχει εκδικαστεί, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή ακόμη η απόφαση. Ανεξάρτητα από την έκβαση της έφεσης, πάντως, ο Βέλγος επιθετικός θα απουσιάσει από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αφού ακόμη και σε περίπτωση δικαίωσης η τιμωρία του θα περιοριστεί στη μία αγωνιστική που προβλέπεται από τον κανονισμό για απευθείας κόκκινη κάρτα.