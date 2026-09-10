Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται από τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα και όλα πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία για την επίσημη έναρξη της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Ο 55χρονος Βάσκος αναμένεται μέσα στην Πέμπτη να ανακοινωθεί από τους «ερυθρόλευκους» και να βρεθεί άμεσα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, καθώς ο χρόνος για την προετοιμασία της ομάδας είναι περιορισμένος.

Η αποστολή που αναλαμβάνει κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ο Αλγουαθίλ καλείται να διαδεχθεί τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έναν προπονητή που μέσα σε περίπου δυόμισι χρόνια κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία του Ολυμπιακού και να κερδίσει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των φιλάθλων.

Ο νέος τεχνικός των Πειραιωτών, πάντως, δεν είναι ένας άνθρωπος άγνωστος στο περιβάλλον του Μεντιλίμπαρ. Οι δύο Βάσκοι έχουν κοινή καταγωγή και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις από την εποχή της παρουσίας τους στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε κανείς να τους χαρακτηρίσει «κοντοχωριανούς»: ο Αλγουαθίλ γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1971 στο Ορίο, μόλις 54,5 χιλιόμετρα από το Ζαλντιμπάρ, όπου γεννήθηκε ο Μεντιλίμπαρ.

Από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στον Πειραιά

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Αλγουαθίλ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του συλλόγου, προχώρησε στη δεύτερη ομάδα και έφτασε μέχρι την πρώτη, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ.

Η σχέση του με τον σύλλογο του Σαν Σεμπαστιάν δεν σταμάτησε όταν κρέμασε τα παπούτσια του. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές προπονητικές ιστορίες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Από το 2018 έως το 2025 βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας, καταγράφοντας 330 αγώνες, με 153 νίκες, 84 ισοπαλίες και 93 ήττες.

Παράλληλα, η δουλειά του συνοδεύτηκε και από σημαντικά αποτελέσματα. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, οι πέντε παρουσίες της Σοσιεδάδ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και οι σημαντικές νίκες και προκρίσεις που πέτυχε η ομάδα, αποτέλεσαν το αγωνιστικό αποτύπωμα μιας ομάδας με συγκεκριμένη ταυτότητα.

Η αναγνώριση ήρθε και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς το 2023 ο Αλγουαθίλ κατέκτησε το βραβείο «Τόνι Μουνιόθ» ως κορυφαίος προπονητής στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Σοσιεδάδ και να αναζητήσει την πρώτη του εμπειρία εκτός Ισπανίας, αναλαμβάνοντας την Αλ Σαμπάμπ. Η συνεργασία του με τον σύλλογο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και πλέον ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι ο Ολυμπιακός.

Κορδόν και Μονκαντά σε πρώτο πλάνο

Στον Πειραιά, ο Αλγουαθίλ θα κληθεί να συνεργαστεί στενά με δύο πρόσωπα που είχαν σημαντική εμπλοκή στις τελευταίες εξελίξεις. Ο νέος τεχνικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν και ο επικεφαλής του μεταγραφικού σχεδιασμού, Ζοφρέ Μονκαντά, έπαιξαν κομβικό ρόλο τόσο στην απόφαση για αλλαγή προπονητή όσο και στην επιλογή του Βάσκου τεχνικού.

Aμφότεροι εκτίμησαν πως ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ είχε ολοκληρωθεί και τάχθηκαν υπέρ της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Οι ίδιοι ήταν εκείνοι που ανέλαβαν και τις επαφές με τον Αλγουαθίλ στην Ισπανία.

Τα δύο ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη ήταν καθοριστικά. Εκεί ουσιαστικά «κλείδωσε» η συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή και μπήκαν σε εφαρμογή οι διαδικασίες για την άμεση αλλαγή στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Οι επαφές του Μαρινάκη μετά τον Βόλο

Οι αποφάσεις, πάντως, δεν προέκυψαν από το πουθενά. Μετά το τέλος της αναμέτρησης Κυπέλλου με τον Βόλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε σειρά συζητήσεων με συνεργάτες του.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κάλεσε στη σουίτα του και ποδοσφαιριστές της ομάδας, κυρίως τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού. Με αρκετούς από αυτούς δεν είχε προηγηθεί μέχρι τότε η ευκαιρία για προσωπική γνωριμία, με τον ίδιο να θέλει να τους καλωσορίσει αλλά και να τους καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή το επίπεδο των απαιτήσεων που συνοδεύει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν τέθηκε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας. Σε αυτό το θέμα, οι Κορδόν και Μονκαντά είχαν εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση τους υπέρ μιας αλλαγής.

Χωρίς χρόνο για χάσιμο στο Ρέντη

Πλέον, η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο. Η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Αλγουαθίλ από τον Ολυμπιακό αναμένεται μέσα στην ημέρα και ο νέος προπονητής θα σηκώσει άμεσα μανίκια.

Μάλιστα, το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε ρεπό για τους ποδοσφαιριστές, όμως όλα δείχνουν πως αυτό δεν θα ισχύσει τελικά. Η προπόνηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά το απόγευμα της Πέμπτης στο Ρέντη, με τον Αλγουαθίλ να έχει την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του ποδοσφαιριστές και να ξεκινά επί της ουσίας τη δουλειά.

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά του είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Από το Σάββατο και μέσα στις επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τον ΟΦΗ, τη Γιαγκελόνια και τον Λεβαδειακό. Ο νέος τεχνικός καλείται, επομένως, μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γνωρίσει το ρόστερ, να περάσει τα πρώτα του αγωνιστικά «θέλω» και να παρουσιάσει μια ομάδα έτοιμη για συνεχόμενες υποχρεώσεις.

Στον Πειραιά και ο γιος του

Σε ό,τι αφορά το νέο τεχνικό επιτελείο, οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές. Ωστόσο, από την Ισπανία προκύπτει πως ο γιος του Αλγουαθίλ , Άντερ Θουρουτούθα Αλγουαθίλ , αναμένεται να τον ακολουθήσει στην Ελλάδα.

Ο Άντερ είχε βρεθεί στο πλευρό του και στην Αλ Σαμπάμπ, έχοντας ρόλο γυμναστή, και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει μέρος του νέου επιτελείου στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να φέρει μαζί του ακόμη δύο ή τρία πρόσωπα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους.