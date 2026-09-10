Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, αυτή τη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Βάσκος τεχνικός καλείται να διαδεχθεί τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην επόμενη ημέρα, έχοντας ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Ο 55χρονος προπονητής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Εκεί έκανε σχεδόν τα πάντα: φόρεσε τη φανέλα της ως ποδοσφαιριστής, εργάστηκε στις ακαδημίες και τελικά ανέλαβε την πρώτη ομάδα, στην οποία παρέμεινε από το 2018 έως το 2025. Σε αυτή την επταετία κάθισε στον πάγκο της σε 339 παιχνίδια, δημιουργώντας μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και συγκεκριμένη φιλοσοφία.

Η πορεία του στη Σοσιεδάδ δεν πέρασε απαρατήρητη. Το αντίθετο. Ο Αλγουαθίλ κέρδισε τον σεβασμό σημαντικών προπονητών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι οποίοι σε διαφορετικές περιστάσεις αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη δουλειά του.

Από τον Ντιέγκο Σιμεόνε μέχρι τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Λουίς Ενρίκε, τρεις τεχνικοί με τεράστιες παραστάσεις και διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, όλοι αναγνώρισαν την ποιότητα της δουλειάς που είχε παρουσιάσει ο Βάσκος στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Σιμεόνε: «Έχει ορίσει ξεκάθαρα την ταυτότητα της ομάδας»

Ο Ντιέγκο «Τσόλο» Σιμεόνε είχε σταθεί ιδιαίτερα στην αγωνιστική ταυτότητα που κατάφερε να δημιουργήσει ο Αλγουαθίλ στη Σοσιεδάδ.

«Έχει κάνει τεράστια και εντυπωσιακή δουλειά από τότε που ανέλαβε τη Σοσιεδάδ. Έχει ξεκάθαρα ορίσει την ταυτότητα της ομάδας και είναι ευχαρίστηση να τους βλέπεις να παίζουν».

Μουρίνιο: «Είναι δύσκολο να βρεις αδυναμίες»

Από την πλευρά του, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε αναφερθεί στην τακτική προετοιμασία της Σοσιεδάδ, αλλά και στην ικανότητα του Αλγουαθίλ να προσαρμόζει την ομάδα του ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

«Είναι δύσκολο να βρεις αδυναμίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Ιμανόλ είναι ένας πολύ καλός προπονητής και προετοιμάζει εξαιρετικά την ομάδα του. Εκτός από την ποιότητα που έχουν, είναι επίσης ικανοί να αλλάζουν συστήματα από το ένα ματς στο άλλο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα».

Λουίς Ενρίκε: «Η ισπανική ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο»

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίσει τη Σοσιεδάδ ως την ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία.

«Τι σπουδαία ομάδα, τι ωραίος τρόπος να τους ανταγωνίζεσαι. Είναι υπέροχοι. Θα σας πω κάτι: Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι η ισπανική ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, δίχως αμφιβολία. Ο Ιμανόλ αξίζει συγχαρητήρια».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν πλέον διαφορετική σημασία, καθώς ο Αλγουαθίλ ετοιμάζεται να δοκιμάσει για δεύτερη φορά την τύχη του εκτός Ισπανίας, αλλά αυτή τη φορά σε έναν σύλλογο με υψηλές απαιτήσεις και μεγάλους στόχους όπως ο Ολυμπιακός.

Πριν από τον Πειραιά, είχε κάνει το πρώτο του βήμα εκτός Ισπανίας στην Αλ Σαμπάμπ, με την οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία του τον Φεβρουάριο του 2026. Τώρα, η Ελλάδα και ο Ολυμπιακός αποτελούν τον επόμενο σταθμό μιας καριέρας που έχει ήδη κερδίσει την εκτίμηση ορισμένων εκ των κορυφαίων προπονητών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.