Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για τη μεγάλη ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να εκφράζει την άποψη πως η μετακίνησή του από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς ενδέχεται να μείνει στην ιστορία ως μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει στον αθλητισμό.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στην υπόθεση του Σλοβένου σούπερ σταρ, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη ανταλλαγή θα μπορούσε να αποκτήσει ιστορικές διαστάσεις, όχι όμως για τους σωστούς λόγους.

Παράλληλα, προχώρησε σε σύγκριση με μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανταλλαγές στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα, έφερε ως παράδειγμα την υπόθεση του Μπέιμπ Ρουθ το 1919, όταν οι Μπόστον Ρεντ Σοξ παραχώρησαν τον θρύλο του MLB στους Νιου Γιορκ Γιάνκις. «Eίναι μεγάλη ομάδα οι Μάβερικς και ελπίζω να είναι καλοί. Πρέπει να σας πω, δεν καταλαβαίνω την ανταλλαγή του Ντόντσιτς. Αυτή η ανταλλαγή δεν είναι καλή, αλλά τι ξέρω εγώ από μπάσκετ; Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού.

Στην πραγματικότητα η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού ήταν αυτή του μεγάλου Μπέιμπ Ρουθ. Ο 19χρονος έφυγε για έναν 36χρονο τρίτο baseman και 100.000 δολάρια. Εκείνη την εποχή αυτό ήταν σαν 10 εκατομμύρια δολάρια, υποθέτω, επειδή η Βοστόνη χρειαζόταν λεφτά. Άρα ο Μπέιμπ θα είναι πάντα η χειρότερη ανταλλαγή. Αλλά και η ανταλλαγή του Λούκα δεν ήταν καλή. Ίσως να μπορούσαμε να το ξανακάνουμε εκείνο το deal. Εγώ κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη την ώρα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το deal» τόνισε.