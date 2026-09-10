Με το δεξί ξεκίνησε την παρουσία του στη Σάντος ο Ροντινέι, καθώς η βραζιλιάνικη ομάδα επικράτησε 2-0 της Ατλέτικο Μινέιρο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Copa Sudamericana.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για 87 λεπτά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Η Σάντος έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση, ανοίγοντας το σκορ στο 30’ με τον Γουίλιαν Αράο, άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, ενώ ο Κρίστιαν Ολίβα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 67’.

Το παιχνίδι παρακολούθησε από κοντά και ο Νεϊμάρ, ο οποίος έδωσε το «παρών» στη Vila Belmiro. Ο Βραζιλιάνος σταρ εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, λόγω μυϊκού τραυματισμού στον δεξιό μηρό.