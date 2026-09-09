Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού και τους εργαζόμενους της ΚΑΕ και του Telecom Center Athens και στην ομιλία του έστειλε το μήνυμά του ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πλέον στον πάγκο και με το ρόστερ να έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τις μεταγραφές που έγιναν, οι «πράσινοι» θα μπουν στη νέα σεζόν με στόχο να κατακτήσουν όλους τους τίτλους και ο διοικητικός ηγέτης έστειλε το μήνυμά του.

Στην ομιλία του, ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος παρέλαβε από τον Κώστα Σλούκα, εκ μέρους όλης της ομάδας, ένα κάδρο με μία από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του, ανέφερε τα εξής…

«Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους ευτυχία, αγάπη, υγεία, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Εύχομαι τα καλύτερα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Επιλέξαμε αυτό το μέρος, οι άνθρωποι που ήταν εδώ και πριν τρία χρόνια καταλαβαίνουν το γιατί. Στον Παναθηναϊκό έχουμε κάποιες… προλήψεις, μακάρι το τέλος της σεζόν να μας βρει με το μεγάλο τρόπαιο.

Τόσοι άνθρωποι εδώ σήμερα, ούτε ακόμα στη ΒΙΑΝΕΞ, σε ένα από τα εργοστάσια, δεν είναι τόσοι. Είναι υπέροχο να βλέπω έναν τόσο μεγάλο οργανισμό. Βλέπω ανθρώπους όπως ο κόουτς Ζέλικο, ο Φράγκι, ο Δημήτρης, ο Μάικ, ο Γιώργος, ο Μιχάλης. Αυτό είναι οικογένεια. Ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια είχε ως μεγαλύτερο συστατικό την καλή ατμόσφαιρα, την αγάπη και τον σεβασμό μεταξύ όλων. Μεταξύ όλων, από την κορυφή μέχρι το τέλος της πυραμίδας. Ο πατέρας μου και ο θείος μου με τον Ζέλικο είχαν δημιουργήσει κάτι παραπάνω από οικογένεια. Μακάρι στο τέλος αυτής της σεζόν να το έχουμε ξανά.

Τα τελευταία χρόνια δεν είμαστε απλώς ένα τεράστιο κλαμπ στο μπάσκετ, αλλά ένας τεράστιος οργανισμός. Στα μάτια μου, έχουμε το μεγαλύτερο ταλέντο στο παρκέ, εκτός αυτού είναι δεδομένο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έχουμε φανταστική ομάδα στα social media, στο marketing, στις πωλήσεις, στις χορηγίες. Έβλεπα τα νούμερα, έχουμε μέχρι και 600% αύξηση. Μεγάλες εταιρείες περιμένουν στην… ουρά για να γίνουν χορηγοί μας, οι φίλαθλοί μας κάνουν sold out μέσα σε λίγα λεπτά. Στο τέλος της χρονιάς θα ήθελα να ακούσω ότι όλοι οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι, όχι μόνο από τα κύπελλα και τις νίκες. Η ικανοποίηση έρχεται κι από την εμπειρία και τη φιλοξενία στο γήπεδο, από το πάρκινγκ, από το φαγητό, από τους σεφ. Και φυσικά, ό,τι είναι μπροστά από την κάμερα, από το μπάσκετ που θα παίζουμε.

Εγώ, ως ιδιοκτήτης, θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος. Είναι πάντα καλό να βλέπεις τρόπαια σε αυτό το διάσημο τραπεζάκι που έχουμε στο Σούνιο και θα είναι ωραίο το να γιορτάσουμε στο τέλος της σεζόν. Αλλά για εμένα, αυτή τη χρονιά έχουμε ήδη πετύχει. Αυτό που έχουμε χτίσει, με όλα τα σύμβολα του Παναθηναϊκού, χτίσαμε αυτή την οικογένεια ξανά! Και έχοντας αυτούς τους επαγγελματίες παντού, έχουμε ήδη πετύχει. Η μισή επιτυχία είναι ήδη εδώ! Όλοι θέλουν να μας δουν να παίζουμε καλό μπάσκετ. Είναι στο χέρι σας. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον, παλέψτε για κάθε μπάλα κι αν είμαστε και λίγο τυχεροί, στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε και τα τρόπαια. Σας εύχομαι ξανά ευτυχία, αγάπη, υγεία, η πόρτα μου ανοιχτή για όλους σας. Ας έχουμε μία καλή σεζόν. Τα καλύτερα σε όλους!».