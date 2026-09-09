Με ανάρτησή του στα social media ο Μάριους Γκριγκόνις έστειλε μήνυμα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, έπειτα από τον ντόρο που προκάλεσε η συνέντευξή του πριν λίγες μέρες.

Ο Λιθουανός γκαρντ, ο οποίος αποχώρησε από τους «πράσινους» με το τέλος της περασμένης σεζόν και θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, έκανε λόγο για ένα «οργανωμένο χάος» στον Παναθηναϊκό στην τετραετία του εκεί, ενώ τόνισε πως κανείς παίκτης δεν έχει σχέσεις με τον Εργκίν Αταμάν.

Λόγια που δεν πέρασαν απαρατήρητα, με τον Γκριγκόνις να επανέρχεται τώρα στο θέμα και να αναφέρει τα εξής σε ανάρτησή του στα social media…

«Ένα μήνυμα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Τις τελευταίες ημέρες έχω δει κάποιες αντιδράσεις στην τελευταία μου συνέντευξη και πιστεύω ότι πρέπει να πω κάτι για τον εαυτό μου, ειδικά προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Σπάνια δημοσιεύω κάτι τέτοιο, αλλά τα τέσσερα χρόνια που πέρασα στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να περιγραφούν μόνο από τις άσχημες και τις δύσκολες στιγμές. Κάθε μακρά διαδρομή τις περιλαμβάνει αυτές.

Αλλά υπάρχουν και υπέροχες στιγμές τις οποίες θα μνημονεύω πάντα στην καριέρα μου. Ήμουν τυχερός να είμαι μέρος του Παναθηναϊκού, να μπορώ να αγωνίζομαι σε ένα γεμάτο από οπαδούς ΟΑΚΑ, αλλά και να κατακτήσω την EuroLeague, που ήταν το αποκορύφωμα της καριέρας μου. Επίσως έχω χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην ομάδα και θα τους σέβομαι πάντα, όπως και τους οπαδούς που μου έδωσαν πολλή αγάπη.

Η συνέντευξή μου αφορούσε την εμπειρία μου, η οποία εμπεριείχε και δύσκολες στιγμές, αλλά δεν αποσκοπούσε στο να σβήσει όλα τα καλά που συνέβησαν αυτά τα τέσσερα χρόνια. Τρέφω πολλή αγάπη και σεβασμό για τους ανθρώπους που εργάζονται στον Παναθηναϊκό, αλλά και το κλαμπ αυτό καθ’ αυτό».