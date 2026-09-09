Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται στον Παναθηναϊκό, καθώς στην προπόνηση της Τετάρτης ο Μουσταφά Φαλ (9/9) υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Η προετοιμασία των «πράσινων» ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται με προβλήματα λόγω των τραυματισμών και στη λίστα των παικτών που έχουν τεθεί νοκ άουτ προστίθεται και ο Γάλλος σέντερ.

Ο Φαλ, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ, πήγε στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ« μετά το τέλος της προπόνησης της Τετάρτης (9/9) για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση τον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Γάλλος σέντερ ήδη ξεκίνησε να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να χάνει ακόμη έναν παίκτη από τις προπονήσεις.