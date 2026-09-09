Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών.
Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου τραγουδιστή έχει προκαλέσει σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στα social media φρόντισαν να τον αποχαιρετήσουν.
Ο Μαζωνάκης δεν είχε κρύψει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και η ΚΑΕ στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…
«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».
Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 9, 2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. 🔴⚪️
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε. 🕊️#OlympiacosBC pic.twitter.com/fnQeBlEomd