Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός είπε το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου τραγουδιστή έχει προκαλέσει σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στα social media φρόντισαν να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Μαζωνάκης δεν είχε κρύψει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και η ΚΑΕ στη σχετική ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής…

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».