Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη λύση της συνεργασίας τους, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην ΑΕΚ.

Έπειτα από μια εξαετία στους Πειραιώτες, με τους οποίους κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα, τέσσερα Σούπερ Καπ και μία φορά τη Euroleague, ο διεθνής γκαρντ αποχωρεί για να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών ευχόμενος τα καλύτερα για το μέλλον και ο Λαρεντζάκης ευχαρίστησε τους «ερυθρόλευκους», μέσω των social media, για όσα έζησε μαζί τους.

«Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια..! Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ για όλα», ανέφερε στο μήνυμά του, το οποίο συνόδευσε με ένα βίντεο.