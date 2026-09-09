Λίγους μήνες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης φύγει από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, είχε φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα και είχε ευχηθεί στον Ολυμπιακό να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και να κατακτήσει την EuroLeague.

Ο τραγουδιστής είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού για τις ανάγκες βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Επιπτώσεις» της Panik Records και αναδημοσιεύοντας το βίντεο, έστειλε την ευχή του, η οποία και πραγματοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Α, ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ – EuroLeague.

Εύχομαι επιτυχία. Γ… τους».