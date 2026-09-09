Η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για μείωση της ποινής του Σίριλ Ντέσερς έγινε την Τετάρτη (9/9) και στις τάξεις της ΠΑΕ υπάρχει αισιοδοξία.

Ο Νιγηριανός επιθετικός αποβλήθηκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ, την περασμένη Κυριακή (6/9), και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών, ποινή που θεωρήθηκε υπερβολική από τους «πράσινους».

Η ΠΑΕ, επομένως, προχώρησε έφεση και αυτή εκδικάστηκε την Τετάρτη (9/9), με την πλευρά του Παναθηναϊκού να υποστηρίζει πως πρόκειται για «απώθηση», η οποία τιμωρείται με μία αγωνιστική, και όχι για «βιαιοπραγία».

Οι «πράσινοι» τόνισαν πως στο φύλλο αγώνα αναφέρεται «βίαιη διαγωγή» και όχι «βιαιοπραγία» και πως αυτό πιστοποιείται από το βίντεο, με την απόφαση να αναμένεται το αργότερα ως την Παρασκευή (11/9) και κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη (10/9).

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπάρχει αισιοδοξία για μείωση της ποινής σε μία αγωνιστική.