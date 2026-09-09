Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

Ο διεθνής γκαρντ αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» έπειτα από μια εξαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας πανηγύρισε την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων, τριών κυπέλλων Ελλάδας, τεσσάρων Σούπερ Καπ και της Euroleague 2026.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τον Λαρεντζάκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΑΕΚ, αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025, 2026), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!»