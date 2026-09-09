Ο Ραζβάν Μαρίν έδωσε στην ΑΕΚ τη νίκη με 1-0 κόντρα στη ΛΑΣΚ Λίντσερ, στην πρεμιέρα του Champions League, με μαγική εκτέλεση φάουλ και η UEFA τον αποθέωσε μέσω των social media.

Ο Ρουμάνος χαφ είναι από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και το αποδεικνύει με διάφορους τρόπους. Είτε δημιουργώντας, είτε σκοράροντας, όπως έκανε κόντρα στους Αυστριακούς στην πρεμιέρα της League Phase.

Με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ ο Μαρίν έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 1-0 και αποθεώθηκε από συμπαίκτες, Νίκολιτς, οπαδούς και UEFA, καθώς στον επίσημο λογαριασμό του Champions League στα social media ανέβηκε το βίντεο με το γκολ.

«Free-kick golazo!!!», ήταν το σχόλιο.