Δημοσίευμα από το Βέλγιο βάζει τον Μάριους Μουαντιλματζί στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με τους εκπροσώπους του 28χρονου φορ της Σαμσουνσπόρ.

Ένα νέο όνομα συνδέεται με τον Ολυμπιακό και την αναζήτηση επιθετικού, αυτή τη φορά μέσω Βελγίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σάσα Ταβολιέρι, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Μάριους Μουαντιλματζί, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαμσουνσπόρ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς την προηγούμενη σεζόν τέθηκε αντιμέτωπος τόσο με την ΑΕΚ όσο και με τον Παναθηναϊκό.

Ο 28χρονος διεθνής με το Τσαντ είναι ένας ιδιαίτερα δυνατός σέντερ φορ, με ύψος 1,90 μ., και δεσμεύεται με τη Σαμσουνσπόρ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η χρηματιστηριακή αξία του υπολογίζεται από το Transfermarkt στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αριθμοί της περασμένης αγωνιστικής περιόδου εξηγούν και το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του. Ο Μουαντιλματζί πραγματοποίησε συνολικά 52 εμφανίσεις με την ομάδα της Σαμψούντας, καταγράφοντας 23 γκολ και επτά ασίστ σε περισσότερα από 3.500 λεπτά συμμετοχής.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη αναμέτρηση της ομάδας του, όμως ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός στα τρία παιχνίδια που ακολούθησαν.

Όπως υποστηρίζει ο Ταβολιέρι, ο επιθετικός από το Τσαντ βρίσκεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που αξιολογεί ο Ολυμπιακός για την κορυφή της επίθεσης. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι Πειραιώτες έχουν ήδη κάνει ένα πρώτο βήμα, επικοινωνώντας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος ο Μουαντιλματζί φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική μετακίνησής του στον Ολυμπιακό. Το σημαντικότερο εμπόδιο, ωστόσο, αφορά τη συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ, η οποία έχει τον παίκτη δεμένο με μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Οι εκτιμήσεις θέλουν την τουρκική ομάδα να μπορεί να αξιώσει ένα συνολικό ποσό που, μαζί με τα μπόνους, θα πλησιάζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρησή του.