Η νέα σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνοδεύεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Real Deal», και από μία εντυπωσιακή αγορά ακινήτου στη Φλόριντα.

Μετά τη μετακίνησή του από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι, εταιρεία που συνδέεται με τον Έλληνα σούπερ σταρ φέρεται να κατέβαλε 13,5 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά μιας πολυτελούς έπαυλης στην περιοχή Pinecrest, η οποία αποτελεί εδώ και χρόνια επιλογή αρκετών αθλητών και διασημοτήτων.

Πρόκειται για νεόδμητη κατοικία σχεδόν 12.000 τετραγωνικών ποδιών, δηλαδή περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένη σε έκταση λίγο μεγαλύτερη του ενός acre. Το ακίνητο είχε βγει αρχικά στην αγορά με ζητούμενη τιμή 16,3 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν καταλήξει στην πλευρά του Αντετοκούνμπο έναντι 13,5 εκατ.

Οι παροχές του σπιτιού ανταποκρίνονται στο μέγεθος της επένδυσης. Η έπαυλη διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, δέκα πλήρη μπάνια και δύο επιπλέον WC, ενώ στους χώρους της περιλαμβάνονται media room, πισίνα, τζακούζι και ξεχωριστός ξενώνας. Τον σχεδιασμό της ανέλαβε ο Ignacio Permuy της Permuy Architecture.

Η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω εταιρείας που συνδέεται με τους δικηγόρους του Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη, ενώ πωλητής ήταν εταιρεία υπό τον Fouad Kraishan. Την πλευρά του πωλητή εκπροσώπησε ο Juan Annicchiarico της JCAS Realty, ο οποίος δεν θέλησε να σχολιάσει τη συναλλαγή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η… μπασκετική γειτονιά. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται η κατοικία του Τάιλερ Χίρο, ο οποίος μετά τη μετακίνησή του από το Μαϊάμι έβγαλε τη δική του έπαυλη προς πώληση έναντι σχεδόν 12 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Pinecrest, άλλωστε, έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή περιοχή για ανθρώπους του αθλητισμού και της showbiz, κυρίως λόγω των μεγάλων οικοπέδων, της ιδιωτικότητας που προσφέρει και της εγγύτητάς του σε ιδιωτικά σχολεία.

Η συγκεκριμένη αγορά έρχεται να προστεθεί στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα της οικογένειας Αντετοκούνμπο στον χώρο του real estate. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το family office του έχει διαθέσει μέσα στον τελευταίο χρόνο περισσότερα από 69 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ακινήτων σε Ουισκόνσιν, Μπρούκλιν και Σικάγο.