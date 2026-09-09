Ο Αντόνιο Κορδόν ετοιμάζεται να ανοίξει ένα δεύτερο κεφάλαιο της διαδρομής του στον Ολυμπιακό. Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία του, ο Ισπανός επιστρέφει στον Πειραιά για να αναλάβει εκ νέου καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η παρουσία του αναμένεται να συνοδευτεί από αυξημένες αρμοδιότητες και ουσιαστική συμμετοχή στη συνολική λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Άλλωστε, όσοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Κορδόν ξέρουν ότι επιθυμεί να έχει ξεκάθαρο πεδίο ευθύνης και ενεργό λόγο στις σημαντικές αποφάσεις. Πρόκειται για βασική προϋπόθεση της φιλοσοφίας του, ανεξάρτητα από τον σύλλογο στον οποίο εργάζεται.

Η αποχώρηση του Κοβάσεβιτς αποτέλεσε το πιο σαφές σημάδι ότι στον Ολυμπιακό βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιάρθρωση. Η επιλογή του Κορδόν ως διαδόχου του δείχνει παράλληλα την πρόθεση των «ερυθρόλευκων» να παραδώσουν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο τα ηνία της καθημερινής λειτουργίας της ομάδας.

Η συμφωνία που είχε μείνει ανοιχτή

Η επιστροφή του 62χρονου παράγοντα δεν προέκυψε ξαφνικά. Ο Ολυμπιακός είχε φέρει τον Κορδόν στην Ελλάδα ήδη από τις 30 Ιουνίου, όταν πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με ένα πιθανό νέο πλαίσιο συνεργασίας.

Οι επαφές εκείνες δεν οδήγησαν άμεσα σε συμφωνία, χωρίς όμως οι δύο πλευρές να κλείσουν οριστικά την πόρτα. Ουσιαστικά, το θέμα παρέμεινε ενεργό και η τελική απόφαση μεταφέρθηκε για αργότερα.

Πριν λίγες ημέρες ο Κορδόν βρέθηκε ξανά στην Αθήνα, αυτή τη φορά έχοντας απέναντί του ένα σαφέστερο σχέδιο για τον ρόλο που καλείται να αναλάβει.

Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν γρήγορα και ο άλλοτε αθλητικός διευθυντής των Βιγιαρεάλ, Μονακό, Μπέτις και Σεβίλλης συμφώνησε να επιστρέψει στον Πειραιά.

Το νέο οργανόγραμμα και ο ρόλος του Μονκαντά

Ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να αποσαφηνιστούν αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των στελεχών του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τον Ολυμπιακό σχετικά με το ακριβές μοντέλο λειτουργίας μετά την επιστροφή του Κορδόν. Στο οργανόγραμμα βρίσκεται πλέον και ο Ζοφρέ Μονκαντά, ο οποίος έχει περισσότερο εξωτερικό ρόλο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο scouting και στην αξιολόγηση μεταγραφικών στόχων.

Αυτό το κομμάτι έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς ο τρόπος με τον οποίο θα καθοριστούν οι αρμοδιότητες θα επηρεάσει και τον σχεδιασμό των επόμενων μεταγραφικών κινήσεων. Αυτή τη στιγμή ο Μονκαντά εμφανίζεται να έχει σημαντικό λόγο τόσο στην αναζήτηση όσο και στην επιλογή ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, στο Ρέντη έχουν επιστρέψει οι Ζοσέ Ανιγκό και Τομάς Μπενεντέτ, με επιτελικές αρμοδιότητες στο scouting που καλύπτει διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες.

Οι άνθρωποι που αναμένεται να ακολουθήσουν τον Κορδόν

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο Κορδόν επέστρεψε στην Ισπανία και αναμένεται σύντομα ξανά στην Ελλάδα προκειμένου να εγκατασταθεί μόνιμα και να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Μαζί του αναμένεται να βρίσκεται ο γιος του, Χάιμε Κορδόν, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στο προηγούμενο επιτελείο του στον Ολυμπιακό, τότε από τη θέση του scouting coordinator.

Αντίθετα, αυτή τη φορά δεν αναμένεται να τον ακολουθήσει ο Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο. Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, όμως οι επαγγελματικές τους διαδρομές έχουν πλέον χωρίσει, με τον Ναβάρο να έχει διαδεχθεί τον Κορδόν στη θέση του αθλητικού διευθυντή της Σεβίλλης.

Παράλληλα, υπάρχει η προοπτική να επιστρέψουν στο δίκτυο scouting του Ολυμπιακού δύο ή τρεις συνεργάτες με ειδίκευση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους ο Ισπανός είχε δουλέψει και κατά την πρώτη περίοδο της παρουσίας του στον σύλλογο.

Η νέα σχέση με τον Μεντιλίμπαρ

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επιστροφής Κορδόν αφορά αναμφίβολα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η αποχώρηση του Κοβάσεβιτς σημαίνει ότι φεύγει από το οργανόγραμμα ο άνθρωπος που λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στη διοίκηση και τον Βάσκο τεχνικό. Είναι γεγονός ότι μετά την έλευση του Μονκαντά η συμμετοχή του Κοβάσεβιτς στο μεταγραφικό κομμάτι είχε περιοριστεί σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, η οριστική αποχώρησή του δημιουργεί νέα δεδομένα στην καθημερινότητα του Ρέντη.

Ο Κορδόν επιστρέφει με προοπτική μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και με στόχο να έχει κεντρική παρουσία στη λειτουργία της πρώτης ομάδας. Αναπόφευκτα, λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του θα αφορά την άμεση συνεργασία με τον Μεντιλίμπαρ.

Για πρώτη φορά οι δύο Ισπανοί θα συνυπάρξουν στον ίδιο σύλλογο και το πώς θα εξελιχθεί η μεταξύ τους σχέση αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της επόμενης ημέρας στον Ολυμπιακό. Οι πρώτες απαντήσεις αναμένονται όταν Κορδόν και Μεντιλίμπαρ καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και συζητήσουν αναλυτικά τον σχεδιασμό και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας από εδώ και πέρα.