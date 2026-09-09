Σε ακόμη μία κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ του προχώρησε ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς. Οι «ασπρόμαυροι» επισημοποίησαν τη συμφωνία με τον Κροάτη χαφ, προσθέτοντας μία ακόμη επιλογή στη μεσαία γραμμή τους.

Ο 29χρονος έφτασε το πρωί της Τρίτης (08/09) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μετακίνησής του. Αφού υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάχθηκε και τυπικά στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.

Ο Γιάκιτς μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός από την Άουγκσμπουργκ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Για τον δανεισμό του, ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα ποσό 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν να υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη ρήτρα δεν είναι υποχρεωτική, γεγονός που σημαίνει ότι στο τέλος της σεζόν ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν επιθυμεί να προχωρήσει στη μόνιμη απόκτηση του Κροάτη μέσου.