Ένας ερασιτέχνης αθλητής του MMA υποστηρίζει ότι του έχει προταθεί ποσό που ξεπερνά τις 500.000 δολάρια προκειμένου να αναμετρηθεί σε αγώνα με έναν ενήλικο αρσενικό χιμπαντζή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Επιστήμονες, πάντως, προειδοποιούν ότι μια τέτοια αναμέτρηση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Ο Κόουλ Τζόνσον, μαχητής με καταγωγή από τη Μινεσότα, ισχυρίστηκε μέσα από αναρτήσεις στα social media ότι έχει συμφωνήσει να αγωνιστεί απέναντι σε χιμπαντζή την προσεχή Παρασκευή. Όπως υποστηρίζει, η ιδέα ξεκίνησε μετά από δική του δημόσια δήλωση ότι θα μπορούσε να κερδίσει έναν χιμπαντζή σε μάχη, η οποία έγινε viral στο TikTok και συγκέντρωσε περισσότερες από 7,8 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του, αρχικά είχε δεχθεί πρόταση ύψους 500.000 δολαρίων για να ταξιδέψει σε χώρα που δεν κατονομάζεται και να λάβει μέρος στην αναμέτρηση. Η συγκεκριμένη συμφωνία, όπως υποστηρίζει, δεν προχώρησε, όμως στη συνέχεια εμφανίστηκε άλλη ομάδα που φέρεται να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο ποσό.

Ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι ο χιμπαντζής θα είναι σε πλήρη εγρήγορση και θα διαθέτει τόσο τα δόντια όσο και τα νύχια του, ενώ ο αγώνας φέρεται να διεξαχθεί σε μεγάλο χώρο με γρασίδι. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θα υπάρχουν άνθρωποι εξοπλισμένοι με ηρεμιστικά, προκειμένου να επέμβουν σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει.

Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα που παρουσιάζει αντίστροφη μέτρηση για την υποτιθέμενη αναμέτρηση, ενώ συνδέεται και με την προώθηση σχετικού κρυπτονομίσματος. Ο ίδιος ο Τζόνσον έχει αναφέρει ακόμη ότι ταξίδεψε προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για να συζητήσει τη συμφωνία.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους

Η ειδικός στη διατήρηση της άγριας ζωής Κίμπερλι Τζέιν Χόκινγκς χαρακτήρισε εξαιρετικά πραγματικούς τους κινδύνους για τον άνθρωπο. Όπως εξηγεί, οι χιμπαντζήδες είναι άγρια ζώα με ιδιαίτερα σύνθετη κοινωνική και συμπεριφορική δομή και μπορούν να αντιδράσουν με μεγάλη επιθετικότητα όταν αισθανθούν ότι απειλούνται.

Οι χιμπαντζήδες διαθέτουν σημαντική δύναμη στο πάνω μέρος του σώματος και διαφορετικό τρόπο εκδήλωσης επιθετικότητας σε σχέση με τον άνθρωπο. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μυϊκή τους απόδοση σε συγκεκριμένες μορφές δυναμικής δύναμης και ισχύος ξεπερνά την ανθρώπινη, ενώ η δύναμη του δαγκώματός τους έχει υπολογιστεί μεταξύ 1.251 και 1.908 Νιούτον, περίπου τριπλάσια από εκείνη ενός ανθρώπου.

Η Χόκινγκς επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο γνωστός ισχυρισμός πως οι χιμπαντζήδες είναι «τρεις ή τέσσερις φορές ισχυρότεροι» από τους ανθρώπους αποτελεί υπεραπλούστευση. Η πραγματική απειλή προκύπτει από τον συνδυασμό της σωματικής τους δύναμης, των ισχυρών σαγονιών και των μεγάλων κυνόδοντων, αλλά και της διαφορετικής συμπεριφοράς τους όταν εμπλέκονται σε βίαιη σύγκρουση.

Ο καθηγητής Μάικλ Γουίλσον, ειδικός στους χιμπαντζήδες, υπογραμμίζει ότι το ζώο είναι πολύ πιθανό να μην αντιληφθεί την κατάσταση ως «παιχνίδι» ή αθλητική αναμέτρηση. Αντίθετα, θα μπορούσε να εκλάβει την ανθρώπινη παρουσία ως πραγματική απειλή και να αντιδράσει σαν να δίνει μάχη επιβίωσης.

Οι ειδικοί θέτουν και σοβαρά ζητήματα προστασίας των ζώων

Η καθηγήτρια Τζοάνα Σέτσελ, ειδικός στα πρωτεύοντα, τονίζει ότι οι χιμπαντζήδες δεν είναι ούτε «αντίπαλοι» ούτε ζώα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ψυχαγωγία. Όπως σημειώνει, δεν υπάρχει υπεύθυνος ή ηθικός τρόπος να οργανωθεί μια τέτοια «μάχη», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευφυές, κοινωνικό και απειλούμενο είδος.

Παράλληλα, επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι ένα τέτοιο θέαμα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και τις προσπάθειες διατήρησης των άγριων πληθυσμών. Οι χιμπαντζήδες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές απειλές εξαιτίας του κυνηγιού, των ασθενειών και της ολοένα μεγαλύτερης ανθρώπινης παρουσίας.

Ο ανθρωπολόγος Αλεξάντερ Πιλ υποστηρίζει ότι η χρησιμοποίηση χιμπαντζήδων σε τέτοιου είδους διαφημιστικά ή ψυχαγωγικά εγχειρήματα είναι όχι μόνο προβληματική από ηθικής πλευράς, αλλά και επιζήμια για την προστασία τους. Όπως επισημαίνει, η διατήρηση των άγριων πληθυσμών απαιτεί σημαντικούς πόρους για την προστασία των βιοτόπων, την έρευνα, την επιβολή της νομοθεσίας και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.