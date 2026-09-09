Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ και κάνοντας παράλληλα ένα σημαντικό βήμα στη μάχη για την πρόκριση.

Η Ένωση επικράτησε με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, μπροστά σε περισσότερους από 33.000 φιλάθλους, με τον Ραζβάν Μαρίν να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς χάρη σε μια εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είχε αξία μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η χώρα μας συνεχίζει την προσπάθειά της για άνοδο στη βαθμολογία της UEFA.

Παράλληλα, η νίκη βελτίωσε αισθητά και τις πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, η Ένωση κέρδισε εννέα ποσοστιαίες μονάδες στις πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη 24άδα.

Πλέον, οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στην 24άδα ανέρχονται στο 48,7%, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να βρίσκεται στην 30ή θέση της σχετικής κατάταξης.