Έτοιμος να επιστρέψει στην ΑΕΚ είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα και απομένει το «ναι» του Ολυμπιακού για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Εδώ και καιρό είναι γνωστό το ενδιαφέρον των «κιτρινόμαυρων» για τον διεθνή γκαρντ, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί και με τους ΠΑΟΚ και Άρη. Επιθυμία του, όμως, ήταν να επιστρέψει στην Ένωση και αυτό θα γίνει.

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Λαρεντζάκη και απομένουν πλέον τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς συναινεί και ο Ολυμπιακός στην αποχώρηση του παίκτη, μετά τη συμφωνία των δύο ομάδων για τη Sunel Arena.

Ο Λαρεντζάκης κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδας, 4 Σούπερ Καπ και φυσικά τη Euroleague του 2026 με τον Ολυμπιακό, ενώ με την ΑΕΚ, στην οποία είχε αγωνιστεί από το 2016 μέχρι το 2019, είχε κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας, το Basketball Champions League και το Διηπειρωτικό.