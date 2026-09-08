Εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες θα παραμείνει τελικά ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος απέφυγε τα χειρότερα, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ ο 30χρονος αριστερός μπακ έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε με φορείο, με τους ανθρώπους του «δικεφάλου του βορρά» να φοβούνται το ενδεχόμενο σοβαρής ζημιάς.

Όλοι στους «ασπρόμαυρους» περίμεναν πώς και τα αποτελέσματα της μαγνητικής και τελικά αυτά έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική.

Αυτό σημαίνει πως απέφυγε τα χειρότερα, θα μείνει όμως εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες και θα επιστρέψει μετά την πρώτη διακοπή της σεζόν λόγω των εθνικών ομάδων.