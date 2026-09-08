Ο Άρης συνεχίζει να κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ και οι Πορτογάλοι επιμένουν για τον Μπρούμα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τη Μπενφίκα και αποτελεί στόχο και της Μποταφόγκο.

Η θέση του εξτρέμ είναι μία από αυτές τις οποίες θέλουν να ενισχυθούν οι «κίτρινοι» και ένας από τους παίκτες που αρέσουν πολύ είναι ο Μπρούμα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Μπενφίκα.

Αυτό, πάντως, δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς ο 31χρονος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν υπολογίζεται από τους Λουζιτανούς και προπονείται μόνος του περιμένοντας να δει τι εξελίξεις θα υπάρξουν με τη μεταγραφή του.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ επιμένουν να συνδέουν τον Μπρουμά με τον Άρη, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του φέρεται να έχει δείξει και η Μποταφόγκο, χωρίς όμως να έχει κάνει πρόταση μέχρι στιγμής.

Όπως και να ‘χει, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου για την Ελλάδα, οπότε ο Άρης έχει ακόμη μία εβδομάδα στη διάθεσή του για να ενισχυθεί τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και στο κέντρο της άμυνας.