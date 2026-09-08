Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα είναι τελικά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στον αγώνα με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα έμεινε εκτός αποστολής.

Ο Στρακόσα δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (7/9) και τελικά δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής και τη θέση του κάτω από τα δοκάρια να πάρει ο Μπρινιόλι.

Από εκεί και πέρα, ο Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας της Ένωσης, ο Πήλιος αριστερά και στόπερ οι Μουκουντί και Ρέλβας. Στον χώρο του κέντρου θα είναι οι Μαρίν και Βιτάλις, με τους Μάγερ και Κοϊτά να κινούνται στα άκρα.

Όσο για το επιθετικό δίδυμο, καμία έκπληξη, το αποτελούν οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ματίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι.