Ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στη Sunel Arena μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ, καθώς υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούσαν έδρα για όσο διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας και εδώ και καιρό η λύση που είχε προκριθεί ήταν αυτή της Sunel Arena.

Για να συμβεί, βέβαια, αυτό θα έπρεπε να συμφωνήσουν οι «κιτρινόμαυροι» και παρά τα όσα κυκλοφορούσαν τις τελευταίες μέρες για τις οικονομικές διαφορές που υπήρχαν, οι δύο ΚΑΕ έφτασαν τελικά σε οριστική συμφωνία.

Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί επομένως τη Sunel Arena τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στη Euroleague μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ, ενώ η συμφωνία για το γηπεδικό αναμένεται να οδηγήσει και σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο διεθνής γκαρντ έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΑΕΚ και οι «ερυθρόλευκοι» θα ανάψουν πλέον το πράσινο φως για να ντυθεί ξανά στα κιτρινόμαυρα.