Το France Football ανακοίνωσε τη λίστα με τους 30 παίκτες που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Μπάλα φέτος και ανάμεσά τους είναι και ο Λιονέλ Μέσι.

Η σχετική εκδήλωση θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο και οι υποψήφιοι νικητές έγιναν γνωστοί, με τον πολυνίκη Αργεντίνο να βρίσκεται στη λίστα λόγω της πορείας της εθνικής ομάδας της χώρας του ως τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αντιθέτως, δεν βρίσκεται στους 30 υποψήφιους, οι οποίοι ανακοινώθηκαν την Τρίτη (8/9), ενώ εκτός έμεινε και ο Χούλιαν Άλβαρες, για τον οποίο έχει γίνει πολύς ντόρος τελευταία λόγω των αντιδράσεων της Ατλέτικο Μαδρίτης και των οπαδών της στο αίτημά του για μεταγραφή.

Νικητής της Χρυσής Μπάλας πέρυσι ήταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν και είναι ξανά υποψήφιος, έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Οι 30 υποψήφιοι

Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Βιτίνια (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Φεράν Τόρες (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν ,Μπαρτσελόνα)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία/Άρσεναλ)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία/ Άρσεναλ)

Ρόδρι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα ,Μάντσεστερ Σίτι)

Γουίλιαν Πάτσο (Ισημερινός/Παρί Σεν Ζερμέν)

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό/Αλ Κάντσια)

Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή/ Ίντερ Μαϊάμι)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή/Ίντερ)

Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη/Αλ Νασρ)

Μαρκίνιος (Βραζιλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Γεωργία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Ατσράφ Χακίμι (Μαρόκο/Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάρι Κέιν (Αγγλία/Μπάγερν Μονάχου)

Γκάμπριελ (Βραζιλία/Άρσεναλ)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία/Μάντσεστερ Σίτι)

Λουίς Ντίας (Κολομβία/Μπάγερν Μονάχου)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία/Ρεάλ Μαδρίτης ,Τσέλσι)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)