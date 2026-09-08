Η League Phase του Champions League ξεκινάει με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ Λίντσερ και η Opta έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα και φυσικά τα φαβορί για το τρόπαιο.

Η Ένωση μπαίνει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση φιλοξενώντας στην Allwyn Arena την ΛΑΣΚ Λίντσερ και ο στόχος δεν είναι άλλος από τη νίκη, έχοντας ως στόχο να μαζέψει όσους βαθμούς χρειαστεί προκειμένου να συνεχίσει και στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Σύμφωνα με την Opta, η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει 20,8% πιθανότητες να βρεθεί στη φάση των «16», 5,6% για πρόκριση στους «8», 1,3% για παρουσία στους ημιτελικούς, 0,3% για να φτάσει ως τον τελικό και απολύτως καμία για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το φαβορί για την 1η θέση της League Phase, σύμφωνα με την Opta πάντα, είναι η Μπάγερν Μονάχου, το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου όμως είναι η περσινή φιναλίστ, η Άρσεναλ, με 20,9%.

Στη 2η θέση είναι η Μπάγερν με 19% και ακολουθούν η Μάντσεστερ Σίτι με 12,3%, η Μπαρτσελόνα με 8,2%, η πρωταθλήτρια Ευρώπης την τελευταία διετία Παρί Σεν Ζερμέν έρχεται 5η στις προβλέψεις για την κατάκτηση του τροπαίου με 7,1% και ακολουθούν οι Λίβερπουλ (6,1% ), Ρεάλ Μαδρίτης (4,4%), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3,8%), Ίντερ (3,7%) και Άστον Βίλα (2,0%).