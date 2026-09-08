Η Κόμο θα αγωνιστεί την Πέμπτη (10/9) για πρώτη φορά στο Champions League υποδεχόμενη τη Λειψία και τα μέλη της διοίκησης ανακοίνωσαν με ποιο τρόπο θα τιμήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία οπαδούς.

Η ιταλική ομάδα ζει ιστορικές στιγμές καθώς για πρώτη φορά θα πάρει μέρος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και θα αρχίσει εντός έδρας τις υποχρεώσεις της, με αντίπαλο τη Λειψία. Ένα παιχνίδι που περιμένουν όλοι στην Κόμο πώς και πώς, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η ιταλική ομάδα, η οποία είναι μία εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ, προχώρησε σε έργα βελτίωσης του γηπέδου της και πήρε άδεια από την UEFA, με τους οπαδούς να ανυπομονούν για το παιχνίδι και τη διοίκηση να ανακοινώνει πως ο πρόεδρος Μίρβαν Σουβάρσο και οι συνεργάτες του θα παραχωρήσουν τις θέσεις τους σε οπαδούς που έχουν γεννηθεί από το 1950 και πίσω.

Έτσι, με αυτό τον τρόπο θέλουν να τιμήσουν τους ανθρώπους που ακολούθησαν την Κόμο σε όλη την ιστορία της, στις μικρότερες κατηγορίες στις οποίες βρισκόταν κυρίως, πριν αρχίσει η ανοδική πορεία πριν λίγα χρόνια, έχοντας φτάσει πλέον για πρώτη φορά στο Champions League.