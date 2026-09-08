Ο Βαγγέλης Λιόλιος χαρακτήρισε «στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη» την απόφαση του Παναθηναϊκού να απουσιάσει από τη συνάντηση που έγινε με θέμα τη διαιτησία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ κατέθεσε την πρότασή του και ακολούθησε διάλογος με τις 13 ομάδες που έδωσαν το παρών, καθώς οι «πράσινοι» επέλεξαν να απουσιάσουν. Απόφαση που σχολίασε ο Λιόλιος σε δήλωσή του, στην οποία ανέφερε τα εξής…

«Kαταθέσαμε σήμερα το πλάνο μας για τη λειτουργία του ευαίσθητου τομέα της διαιτησίας στο ερχόμενο πρωτάθλημα της GBL. Η ΕΟΚ είχε κάνει την ίδια ακριβώς πρόταση και πριν από 3 χρόνια. Ίσως τότε ομάδες δεν ήταν έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες. Ας ελπίσουμε ότι τώρα όντας ώριμες καταλάβουν ότι πρέπει οι ίδιες να προστατέψουν τις επενδύσεις τους και το πρωτάθλημα τους από όσους τοξικούς θέλουν να το διαβάλουν.

Ήταν στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση και να δείξει από νωρίς έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την ΕΟΚ για το κοινό καλό. Δεν μπορώ όμως παρά να κρατήσω ως γεγονός και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ενωτική εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων, τον ειλικρινή διάλογο και τη διάθεση για πρόοδο και συνεργασία.

Καταθέσαμε με όλες τις λεπτομέρειες τη πρόταση της ΕΟΚ. Αναμένουμε την τελική απάντηση της λίγκας. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά, η πλειοψηφία να δείξει ότι νοιάζεται για την εξέλιξη και όχι για τα εύκολα άλλοθι. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο και κανείς δεν θα σταματήσει την ανοδική πορεία του».

Η πρόταση για τη διαιτησία

Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Βαγγέλη Λιόλιου για τη διαιτησία, η ΕΟΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται από σήμερα (8/9) το μεσημέρι η GBL σε ό,τι αφορά τη διαιτησία του ερχόμενου πρωταθλήματος. Η ΕΟΚ, δια του πρόεδρου Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος υποδέχθηκε σε γκρουπ στα γραφεία της ομοσπονδίας τις ΚΑΕ της GBL, προχώρησε στην κατάθεση, εκ νέου μετά από τρία χρόνια, μιας πρότασης που προβλέπει τον ορισμό των διαιτητών για όλους τους αγώνες, κατόπιν συμφωνίας των διαγωνιζόμενων ομάδων!

Η πρόταση κατατέθηκε με «τεχνικές» λεπτομέρειες και δόθηκε προθεσμία μίας εβδομάδας για την τελική απάντηση των ΚΑΕ.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, αναφέρθηκε και σε άλλες καινοτομίες που θα εφαρμοστούν σε όλο το εύρος του ελληνικού μπάσκετ, με την ΑΙ να «συνδράμει» πλέον σε όλους τους ορισμούς, εξαίροντας το έργο που έχει γίνει επί μία πενταετία στον τομέα της διαιτησίας με εμφανή αποτελέσματα προόδου.

Αναλυτικά η εισήγησή του προς τις ΚΑΕ, πριν τον διάλογο που ακολούθησε:

«Πριν από 5 χρόνια όταν αναλάβαμε την Προεδρία της ΕΟΚ στις πρώτες δηλώσεις μου αναφέρθηκα στην ανάγκη πλήρους αλλαγής του μοντέλου ανάπτυξης της διαιτησίας στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας τη πλήρη ευθύνη για την εξέλιξη της.

Α. Πενταετές πλανο 2021-2026

Το συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών περιλάμβανε:

1) Αποκοπή από τις παλιές νοοτροπίες διοίκησης των διαιτητών καθώς και του τρόπου εξέλιξης τους

2) Αποχώρηση παλιών διαιτητών και αντικατάσταση τους από νέους φερέλπιδες διαιτητές

3) Συνεχή στόχευση σε Εκπαίδευση και σε αξιολόγηση των διαιτητών

4) Ανάδειξη νέων σε ηλικία Διεθνών διαιτητών και εξέλιξη τους στις top Ευρωπαϊκές διοργανώσεις

5) Δημιουργία ανεξάρτητου σώματος κομισάριων και παρατηρητών με διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση τους

6) Είσοδο νέων τεχνολογιών σε θέματα εκπαίδευσης και ελέγχου

7) Πλήρη αυτονομία του διαιτητικού σώματος

Β. Απολογισμός της πενταετίας

Πέντε χρόνια μετά ήρθε η ώρα του πρώτου απολογισμού.

-Παραλάβαμε μια διαιτησία γηρασμένη και τώρα έχουμε πλέον νέους διαιτητές, γεγονός κοινά αποδεκτό. Ο μέσος όρος ηλικίας των διαιτητών της GBL έχει μειωθεί κατά οκτώ (8) έτη!

– Παραλάβαμε μια διαιτησία με λίγες προοπτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα έχουμε μια πληθώρα νέων ηλικιακά διαιτητών που διαιτητεύουν με απόλυτη επιτυχία στις top Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

To 2021 ήταν τρεις οι διαιτητές στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σήμερα, είναι 7. Είναι, μάλιστα, με μέσο όρο ηλικίας 34 ετών αντί για 42 που ήταν τότε.

– Παραλάβαμε μια διαιτησία χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση και τώρα η εκπαίδευση τους είναι συνεχής και σύγχρονη.

– Παραλάβαμε ένα σώμα διαιτητών ελεγχόμενο και τώρα είναι αυτόνομο δίχως παρεμβάσεις.

Μετά από όλα αυτά, θεωρώ πως τώρα πια έχουν μπει οι βάσεις για το επόμενο βήμα για την Ελληνική διαιτησία και το επόμενο πενταετές πλάνο. Γι’ αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων των ομάδων και ιδιαιτέρως των ομάδων της GBL. Αυτός είναι και ο λόγος της σημερινής συνάντησης.

Γ. Η κατάσταση σήμερα

Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί φέτος θα ζήσουμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και θεωρώ το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Με ένα πολύ δυνατό ΑΡΗ και ΠΑΟΚ να δημιουργούν μαζί με 3 ομάδες ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και ΠΑΟ μια απίστευτη δυναμική στο πρωτάθλημα.

Το πρωτάθλημα αυτό όμως χρειάζεται τη προστασία σας. Όλων των ομάδων. Έτσι ώστε οι φίλαθλοι να το απολαύσουν και οι χορηγοί να το αγκαλιάσουν.

Πρέπει να αποφύγετε τις δυσφημιστικές δηλώσεις και συμπεριφορές και ως λίγκα να συνειδητοποιήσει η κάθε ομάδα ότι η όποια αντιπαλότητα βρίσκεται αυστηρά εντός των 4 γραμμών του γηπέδου.

Εκτός αυτού όλοι είμαστε ενωμένοι. Με τα λάθη μας, με τις καλές μας στιγμές αλλά και τις κακές. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και αυτό θα πρέπει να είναι από όλους σας το κεντρικό μήνυμα. Ενότητα.

Δ. Αποκατάσταση της αλήθειας

Με αφορμή κάποιες άστοχες αναφορές που έγιναν πέρυσι από κάποιους περί επαγγελματικής διαιτησίας κλπ, που με λύπη μου διαπιστώνω ότι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα και αναπαράγουν και που οδήγησαν σε παραπλάνηση των φιλάθλων θα ήθελα να σας ενημερώσω τόσο εσάς όσο και το φίλαθλο κοινό για τα πραγματικά δεδομένα.

1) Η διαιτησία στη GBL είναι επαγγελματική. Ολοι οι διαιτητές είναι επαγγελματίες όπως ακριβώς είναι και στις υπόλοιπες μεγάλες Ευρωπαϊκές λίγκες.

2) Οι διαιτητές έχουν συνεχή εκπαίδευση και μηνιαίες εξετάσεις και έλεγχο τόσο για την απόδοση τους όσο και για τη φυσική τους κατάσταση.

3) Σε όλο το κόσμο και στις 200 περίπου ομοσπονδίες η ΚΕΔ υπάγεται στις ομοσπονδίες. Μόνο σε 1 από τις 200 δεν υπάγεται. Επίσης όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο αθλητικός νόμος απαγορεύει η ΚΕΔ να μην ορίζεται από την ΕΟΚ και να υπάγεται σε άλλο σώμα όπως ο ΕΣΑΚΕ. Αυτά τα αναφέρω για να μην παραπλανάται ο φίλαθλος κόσμος με ατάκες και συνθηματολογίες.

Επίσης είναι ολοφάνερο ότι κάποιοι παράγοντες και κάποιοι προπονητές βρίσκουν ως άλλοθι τους διαιτητές για αγωνιστικές αποτυχίες των ομάδων τους και αντί για αυτοκριτική και καταμερισμό των ευθυνών στις διοικήσεις και στο σταφ υπάρχει λασπολογία για τη διαιτησία και αρκετές φορές εκφοβισμός προς τους διαιτητές χωρίς οι ίδιοι οι διαιτητές να έχουν το δικαίωμα να αντιδράσουν και να απαντήσουν στις κατηγορίες. Αυτό είναι κάτι που αν συνεχιστεί και φέτος θα διαλύσει το πρωτάθλημα και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη τοξικότητα στο άθλημα.

Να είστε σίγουροι όμως πώς από τη θέση που βρίσκομαι και με τις δυνατότητες που μου δίνει νόμος αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να συμβεί.

Ε. Επαναφορά της πρότασης για ορισμό διαιτητών από GBL

Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο και συμπληρώνοντας 5 χρόνια πορείας σας κάλεσα σήμερα εδώ για να αναλάβετε όλοι τις ευθύνες σας. Εμπιστευόμενος πλήρως τόσο εσάς, όσο και το διαιτητικό σώμα και σεβόμενος την υπάρχουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία θα σας ξανά διατυπώσω δημοσίως τη πρόταση που σας έκανα πριν από 3 χρόνια και που τότε όλες ανεξαιρέτως οι ΚΑΕ ( επαναλαμβάνω ΟΛΕΣ οι ΚΑΕ) την απορρίψατε αποκρύβοντας το γεγονός αυτό από τους φιλάθλους σας.

Σας ξανα προτείνω λοιπόν οι ορισμοί των διαιτητών της GBL να γίνονται από εσάς τους ίδιους. Από τις ίδιες τις ομάδες και παράλληλα η λίγκα σας να σας απαγορεύσει να κατηγορείτε τους διαιτητές δημοσίως ( μετρώντας βολές, φάουλ ή απομονώνοντας φάσεις κλπ ) για να καλύπτετε τα δικά σας λάθη και πλήττοντας έτσι το κύρος του δικού σας πρωταθλήματος.

Θα περιμένω 7 ημέρες μέχρι την επόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου για την απάντηση σας. Ελπίζω να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να μην ξανά αρνηθείτε τη πρόταση που σας κάνω όπως πράξατε πριν από 3 χρόνια. Ολοι μας κάνουμε λάθη. Ολοι μας. Και παράγοντες και προπονητές και παίκτες. Λάθη λοιπόν κάνουν και οι διαιτητές. Σεβαστείτε τους. Σεβαστείτε τη διαιτησία. Σεβαστείτε το άθλημα. Και σεβαστείτε πάνω από όλα τους φιλάθλους σας.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνω ότι δεν πρόκειται από εδώ και στο εξής να επιτρέψουμε οποιαδήποτε προσβολή του αθλήματος από κανέναν. Οποιος κι αν είναι αυτός. Θα κάνουμε αυτό που μας ζητάνε οι ομάδες. Θα κάνουμε αυτό που μου ζητάνε οι παράγοντες που μας τίμησαν με τη ψήφο τους με ποσοστό 80%. Θα κάνουμε αυτό που μας ζητάνε οι Ελληνες φίλαθλοι. Θα επικρατήσει η τάξη. Θα επικρατήσει η ισονομία και η νομιμότητα. Και όποιος προσπαθήσει να διαλύσει τις προσπάθειες τόσων ετών και να φέρει διχασμό και τοξικότητα η τιμωρία του θα είναι παραδειγματική. Ακριβώς όπως συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

ΣΤ. Ορισμοί Διαιτητών μέσω ΑΙ στα Εθνικά Πρωταθλήματα και στα Τοπικά Πρωταθλήματα

Τέλος, να σας ενημερώσω ότι ο τρόπος ορισμών των διαιτητών σε όλα τα πρωταθλήματα μπάσκετ στην Ελλάδα από φέτος σταδιακά αλλάζει. Γίνεται πρωτοποριακός, σύγχρονος, διάφανος, αντικειμενικός και καινοτόμος. Πρόκειται για μια αληθινή επανάσταση στο χώρο της διαιτησίας. Όλοι οι ορισμοί διαιτητών τόσο στα Εθνικά πρωταθλήματα όσο και στα τοπικά πρωταθλήματα, δηλαδή περίπου 30 χιλιάδες ορισμοί αγώνων μπάσκετ από φέτος θα γίνονται σταδιακά με τη βοήθεια ΑΙ και με αυστηρά κριτήρια και παραμέτρους δημιουργώντας συνθήκες αντικειμενικότητας και χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Εννοείται πώς οι ΚΕΔ θα έχουν τη ευθύνη των ορισμών όπως απαιτεί ο νόμος αλλά τα ψηφιακά εργαλεία και ο βαθμός διαφάνειας αλλάζει. Καμία χάρη, καμία υποκειμενικότητα, κανένας «φάλτσος» ορισμός. Η κοινωνία μας αλλάζει και εμείς βαδίζουμε μαζί της. Αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη σε Παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα πρωτοπορεί.

Χαίρομαι πολύ για τη δουλειά και την υποδομή που έχει γίνει τα τελευταία 2 χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα από τους ανθρώπους της ΕΟΚ και που σήμερα είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ το δουλεύουμε πάνω από 2 χρόνια και από φέτος θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Σας καλώ λοιπόν και εσείς οι ομάδες της GBL να πρωτοπορήσετε και να αποδεχθείτε τη πρόταση μου.

Ραντεβού σε 7 ημέρες. Καλή σεζόν να έχουμε».