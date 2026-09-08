Αντίστροφη μέτρηση

Η ανακοίνωση της Θύρας 7 σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τον Μεντιλίμπαρ. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν βγάλει ανακοίνωση και για τον Μίτσελ κάποτε και τελικά ο Ισπανός είχε αποχωρήσει. Αυτό, όπως φαίνεται, θα συμβεί αργά ή γρήγορα και τώρα με τον «Μέντι», καθώς μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι κλίμα θα επικρατεί όταν έρθει, αναπόφευκτα, η επόμενη απώλεια βαθμών. Υπάρχει επομένως θέμα προπονητή στους ερυθρόλευκους καθώς η διοίκηση -που ούτως ή άλλως είχε και έχει παράπονα από τον Μεντιλίμπαρ- βλέπει και το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του κόσμου. Και σε μια σεζόν στην οποία θέλουν οπωσδήποτε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στον Πειραιά ξέρουν ότι πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να υπάρχει συσπείρωση.

Ποιος λέει αλήθεια;

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός πούλησε τελικά τον Γουόκαπ στο Ντουμπάι, αποφεύγοντας το να πάει το θέμα στα δικαστήρια. Δεν ήθελαν κάτι τέτοιο στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ, η οποία μοίραζε χθες και το ποσό του deal, κάνοντας λόγο για 2,3 εκατ. ευρώ. Τόσα, λένε οι πρωταθλητές Ευρώπης, έδωσε η Ντουμπάι για να αγοράσει τον Γουόκαπ. Το έγκυρο Basketnews πάντως δίνει άλλο ποσό: 1,5 εκατ. ευρώ, με τα μισά από αυτά να τα πληρώνει ο διεθνής γκαρντ. Άγνωστο ποια από τις δύο πλευρές λέει την αλήθεια, αν πάντως οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να πάρουν 2,3 εκατ. ευρώ έχουν πετύχει αδιανόητο deal, καθώς στο Ντουμπάι δεν ανέβαιναν από το ένα εκατ. ευρώ μέχρι και πριν κάποιες μέρες.

Γήπεδο και Λαρεντζάκης

Με το θέμα Γουόκαπ να κλείνει, στον Ολυμπιακό θέλουν να κλείσουν τώρα και αυτό του γηπέδου. Ο χρόνος πιέζει πλέον και δεν αποκλείεται να ξεκαθαρίσει ακόμη και εντός της ημέρας (8/9) το αν θα υπάρξει ή όχι συμφωνία με την ΑΕΚ για τη SUNEL Arena. Και από τη στιγμή που οι κιτρινόμαυροι θέλουν τον Λαρεντζάκη, με τον οποίο έχουν συμφωνήσει προφορικά, οι ερυθρόλευκοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν: Αν ο Αγγελόπουλος πει το «ναι» για τη SUNEL Arena, οι Αγγελόπουλοι θα πουν το «ναι» για τον Λαρεντζάκη. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για το γήπεδο, πολύ δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία και για τη μεταγραφή του διεθνή γκαρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό.

«Εξελίξεις με Λιόλιο»

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην πάει στη συνάντηση με τον Λιόλιο για τη διαιτησία, όπως έκαναν οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. Η απόφαση των πράσινων δεν προκάλεσε έκπληξη καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι δεν στηρίζουν τον πρόεδρο της ΕΟΚ και μάλιστα περιμένουν εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Από την πλευρά του τριφυλλιού υποστηρίζουν πως θα έχουμε νέα πολύ σύντομα για το θέμα του Λιόλιου και του Προμηθέα, για το οποίο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο ενώ είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας. Η υπόθεση αναμένεται να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας, Πίστεως και Δεοντολογίας και θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία.

Στόχος η ανανέωση του Ζίβκοβιτς

Το συμβόλαιο του Ζίβκοβιτς με τον ΠΑΟΚ λήγει το 2027 και δεν έχει ανανεωθεί, οπότε έχουν αρχίσει ήδη οι φήμες. Το… έδαφος προσφέρεται άλλωστε, καθώς στη Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει ο «πόλεμος», με στόχο τον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, κυκλοφορούν ήδη σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ο Σέρβος εξτρέμ δεν έχει κληθεί για συζητήσεις από τη διοίκηση επειδή αρνήθηκε την πώλησή του σε ομάδα του αραβικού κόσμου. Η αλήθεια όμως είναι λίγο διαφορετική… Στον ΠΑΟΚ θέλουν την παραμονή του Ζίβκοβιτς -όπως τη θέλει και ο ίδιος- και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του θα γίνουν μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Δεν υπάρχει θέμα Ζίβκοβιτς αυτή τη στιγμή και επιθυμία και των δύο πλευρών είναι να συμφωνήσουν για το νέο συμβόλαιο.