Ο Αντόνιο Κορδόν επιστρέφει στον Ολυμπιακό, καθώς αναμένεται να πάρει τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς στο πόστο του Sporting Director.

Ο 62χρονος Ισπανός αναμένεται να επιστρέψει στον Πειραιά, αναλαμβάνοντας εκ νέου έναν ρόλο που είχε υπηρετήσει και στο παρελθόν στους «ερυθρόλευκους».

Ο Κορδόν είχε βρεθεί στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023, παραμένοντας στη θέση του μέχρι τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Στη συνέχεια ανέλαβε ευρύτερες αρμοδιότητες στον όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέχρι το τέλος της συγκεκριμένης αγωνιστικής περιόδου. Την περασμένη σεζόν εργάστηκε στη Σεβίλλη, από την οποία αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Σέρβος παράγοντας αποχωρεί από την ομάδα έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο.

Έτσι, οι δύο πλευρές ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους και ο Αντόνιο Κορδόν ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Πειραιά, προκειμένου να αναλάβει ξανά καθήκοντα αθλητικού διευθυντή.