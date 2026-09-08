Βαριά ήταν η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών για τη φάση με τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Η αποβολή του 30χρονου φορ αποτέλεσε το μοναδικό αρνητικό σημείο σε μια μεγάλη βραδιά για τους «πράσινους», οι οποίοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ο Ντέσερς αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 69ο λεπτό, έπειτα από την κίνησή του προς τον ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου.

Η ποινή που του επιβλήθηκε, ωστόσο, σημαίνει πως η απουσία του μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από μία αγωνιστική.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Ντέσερς κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο την επόμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, αλλά και τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν απέναντι στον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα και ξανά την Κηφισιά, αυτή τη φορά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πάντως, δεν πρόκειται να αφήσουν την υπόθεση να εξελιχθεί χωρίς αντίδραση. Οι «πράσινοι» θα καταθέσουν έφεση, ζητώντας τη μείωση της ποινής του Ντέσερς.

Η επιχειρηματολογία της πλευράς του Παναθηναϊκού βασίζεται στο ότι η ενέργεια του Νιγηριανού δεν συνιστά χτύπημα με πρόθεση βιαιοπραγίας, αλλά μια στιγμιαία απώθηση μέσα στη διεκδίκηση της θέσης, με στόχο να αποκτήσει πλεονέκτημα απέναντι στον αντίπαλό του.

Τα ενδεχόμενα είναι δύο: είτε η έφεση δεν θα γίνει δεκτή και η ποινή των τριών αγωνιστικών θα παραμείνει ως έχει, είτε θα υπάρξει δικαίωση του Παναθηναϊκού και η τιμωρία θα περιοριστεί στη μία αγωνιστική.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει δυνατότητα η ποινή να μειωθεί στις δύο αγωνιστικές. Σε περίπτωση αποδοχής της έφεσης, ο Ντέσερς θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής που προκύπτει από την απευθείας κόκκινη κάρτα και θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια