

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γιουβέντους, καθώς ο Μανουέλ Λοκατέλι θα περάσει σήμερα την πόρτα του χειρουργείου στη Λυών, μετά τη ρήξη εξωτερικού μηνίσκου που υπέστη στο ντέρμπι με τη Μίλαν.

Ο αρχηγός των «μπιανκονέρι» υποβλήθηκε αρχικά στις απαραίτητες εξετάσεις στο J Medical, όμως το πρωινό ραντεβού με τον κορυφαίο Γάλλο ειδικό στα γόνατα, Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους και ανέδειξε ένα ακόμη πιο σύνθετο πρόβλημα.

Η επέμβαση θεωρείται πλέον αναπόφευκτη και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην ημέρα στο Hôpital Privé Jean Mermoz, όπου χειρουργεί ο Γάλλος ειδικός. Το ακριβές διάστημα απουσίας του Λοκατέλι θα εξαρτηθεί από το είδος της επέμβασης που θα επιλεγεί.

Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν δύο βασικές επιλογές: είτε η αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος του μηνίσκου είτε η συρραφή του. Η δεύτερη επιλογή απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης και, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης, ο αρχηγός της Γιουβέντους κινδυνεύει να μείνει εκτός δράσης για διάστημα από τρεις έως έξι μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι πως ο Λοκατέλι δεν θα επιστρέψει μέσα στο 2026, γεγονός που αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και παράλληλα δημιουργεί πρόβλημα και στην εθνική Ιταλίας.

Τρίτο σοβαρό πλήγμα μέσα σε δέκα ημέρες

Η κατάσταση στη Γιουβέντους έχει πλέον πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Μέσα σε διάστημα μόλις δέκα ημερών, η ομάδα έχει χάσει τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Πρώτος τέθηκε νοκ άουτ ο Κενάν Γιλντίζ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού και αναμένεται να απουσιάσει περίπου τρεις μήνες.

Ακολούθησε ο Κεφρέν Τουράμ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα χονδροπάθειας στην επιγονατίδα και θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις μήνες, με την επιστροφή του να μετατίθεται πλέον για το 2027.

Και τώρα ήταν η σειρά του Λοκατέλι να προστεθεί στη μακρά λίστα των προβλημάτων.

Ο Γάλλος χειρουργός που θα αναλάβει την επέμβαση είναι ήδη γνωστός στη Γιουβέντους, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχει αναλάβει σημαντικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών της, μεταξύ των οποίων ο Γκλέισον Μπρέμερ για τραυματισμό χιαστού και μηνίσκου και ο Φεντερίκο Γκάτι για πρόβλημα στον μηνίσκο. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε εξετάσει και τον Κεφρέν Τουράμ.

Αδειάζει η μεσαία γραμμή

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Σπαλέτι εντοπίζεται πλέον στον χώρο του κέντρου. Με τον Λοκατέλι και τον Τουράμ εκτός, οι διαθέσιμες λύσεις περιορίζονται σημαντικά.

Αυτή τη στιγμή ο Ιταλός τεχνικός έχει ουσιαστικά στη διάθεσή του τους Ντάγκλας Λουίζ, Τέουν Κόοπμαϊνερς και τον νεαρό Οουσού από τη Next Gen.

Για την προσεχή αναμέτρηση με τη Σασουόλο, υπάρχει η ελπίδα ότι ο Παπέ Σαρ και ο Γουέστον ΜακΚένι, οι οποίοι προέρχονται από μυϊκούς τραυματισμούς, θα μπορέσουν τουλάχιστον να επιστρέψουν στην αποστολή. Ακόμη και η επιστροφή ενός εκ των δύο θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια για τον Σπαλέτι. Την ίδια στιγμή, αγωνία υπάρχει και για τον Αντρέα Καμπιάζο, ο οποίος αντιμετωπίζει διάστρεμμα στον αστράγαλο.

Και νέο πρόβλημα με Μπογκά

Τα προβλήματα, όμως, δεν περιορίζονται στη μεσαία γραμμή.

Ο Ζερεμί Μπογκά αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τη Μίλαν και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως ο Ιβοριανός θα χάσει την αναμέτρηση με τη Σασουόλο. Υπάρχει, μάλιστα, σοβαρό ενδεχόμενο να μην προλάβει ούτε το παιχνίδι με την Αταλάντα, με την επιστροφή του να τοποθετείται πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Στη λίστα των απόντων βρίσκονται ήδη και οι Τζεφ Εκατόρ, που αναμένεται να απουσιάσει για περίπου 45-50 ημέρες, και Χουάν Καμπάλ, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα.