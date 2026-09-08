Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Κρίστιαν Γιάκιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Ο Κροάτης μέσος έφτασε στην Ελλάδα από το Ζάγκρεμπ και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο Γιάκιτς αποτελεί την επιλογή του Δικεφάλου για την ενίσχυση του άξονα, με τον 28χρονο χαφ να προσθέτει στη μεσαία γραμμή στοιχεία όπως η ένταση, η δύναμη και η ανασταλτική συνέπεια. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, ο οποίος αναμένεται να δώσει περισσότερη ενέργεια και σκληράδα στη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Παράλληλα, η χρησιμότητά του δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη θέση του μέσου. Ο διεθνής Κροάτης έχει αγωνιστεί και στο δεξί άκρο της άμυνας με την εθνική ομάδα της χώρας του, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ως επιπλέον λύση και στα μετόπισθεν. Έτσι, ο Αλέσιο Λίσι αποκτά ακόμη μία επιλογή πίσω από τον Τζόντζο Κένι για τη συγκεκριμένη θέση.

Η συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ

Η μεταγραφή του Γιάκιτς στον ΠΑΟΚ θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από την Άουγκσμπουργκ. O ΠΑΟΚ θα καταβάλει περίπου 500.000 ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη οψιόν, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο εντοπίζεται ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παρασκηνίου των διαπραγματεύσεων.

Η Άουγκσμπουργκ είχε θέσει αρχικά ως βασική προϋπόθεση την υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, δεν επιθυμούσε να δεσμευτεί από τώρα για την αγορά του Γιάκιτς, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελέσει το βασικό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Κροάτης έρχεται στον Δικέφαλο με στόχο να αποτελέσει μία σημαντική λύση στον άξονα, αλλά και έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει περισσότερες από μία επιλογές στον Αλέσιο Λίσι, χάρη στην ικανότητά του να αγωνιστεί και ως δεξιός μπακ.