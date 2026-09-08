Το θέμα της προσωρινής έδρας του Ολυμπιακού μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο νέο ΣΕΦ παραμένει ανοιχτό, με τη SUNEL Arena να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και τον χρόνο, πλέον, να πιέζει ασφυκτικά.

Η προοπτική παραχώρησης του γηπέδου στην ομάδα του Πειραιά εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την πλευρά των φιλάθλων της ΑΕΚ. Η διοίκηση της Ένωσης φαίνεται πως εξετάζει εκ νέου την κατάσταση, χωρίς πάντως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση που να βάζει τέλος στο συγκεκριμένο πλάνο.

Για τον Ολυμπιακό, το ζήτημα είναι πλέον πρωτίστως χρονικό. Οι «Ερυθρόλευκοι» θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου να γνωρίζουν ποια θα είναι η έδρα που θα χρησιμοποιήσουν στο διάστημα κατά το οποίο το ΣΕΦ θα βρίσκεται υπό κατασκευή. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα συνάντηση ακόμη και σήμερα, Τρίτη (08/09), προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Εφόσον τελικά δεν υπάρξει συμφωνία για τη SUNEL Arena, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη διαθέσιμη εγκατάσταση που να μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ομάδας του μεγέθους του Ολυμπιακού, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα και την παρουσία των φιλάθλων του.

Έτσι, στο τραπέζι αναμένεται να μπουν ακόμη και επιλογές εκτός Αττικής. Το Ηράκλειο αποτελεί μία από τις πιθανότητες που εξετάζονται, ενώ δεν αποκλείεται η αναζήτηση λύσης και εκτός ελληνικών συνόρων.

Στο συγκεκριμένο σενάριο έχουν ήδη εμφανιστεί ως πιθανοί προορισμοί το Βελιγράδι, η Λεμεσός και η Σόφια, εφόσον φυσικά δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί λύση εντός Ελλάδας.

Σε κάθε περίπτωση, η SUNEL Arena εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή που βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως πλέον τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται άμεσα να γνωρίζει πού θα αγωνίζεται μέχρι την επιστροφή του στο νέο ΣΕΦ.