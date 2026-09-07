Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League μετά από εννέα χρόνια πανηγύρισε στην Τρίπολης ο Ηρακλής, ο οποίος στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor.

Με τη νίκη του αυτή, ο «γηραιός» έφτασε στους τέσσερις βαθμούς, αφήνοντας τον σύλλογο της Αρκαδίας χωρίς βαθμό με τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 10ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Κόλιτς έκανε το γύρισμα από αριστερά, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Μπάρθενας, ο οποίος σκόραρε για το 0-1.

Ο διαιτητής Κατοίκος αρχικά υπέδειξε χέρι του Παναμέζου, όμως ο το VAR εξέτασε τη φάση και το γκολ μέτρησε, με τον Μπάρθενας να βρίσκει δίχτυα στο ντεμπούτο του.

Στην συνέχεια ο Αστέρας πήρε σταδιακά τον έλεγχο, πιέζοντας ψηλά και προσπαθώντας να απειλήσει κυρίως από τα άκρα με σέντρες, ωστόσο μόνο στο 29΄ απείλησε, όταν από την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, ο Αθανασιάδης απέκρουσε.

Στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές του Αντωνόπουλο οι Άρκάδες προσπάθησαν να παίξουν από δεξιά και τον Μπουζούκη με τον Αθανασιάδη ωστόσο να είναι πάντα στην σωστή θέση.

Εκεί που ο Αστέρας πίεζε, ο Ηρακλής ήταν και πάλι αυτός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 70’ ο Ίβι Λόπεθ έδωσε στον Νίζε και αυτός ανατράπηκε εντός περιοχής με τον διαιτητή να δίνει το πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ίβι Λόπεθ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 0-2 για τον Ηρακλή.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ (78’ Ριέρα), Κετού (46’ Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69’ Καλτσάς), Ορόθκο (58’ Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (46’ Μακέντα).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Σουρλής (77’ Κράιντς), Καϊμπουέ (58’), Νάνου, Νίζε (89’ Αναστασιάδης), Μπάρσενας (46’ Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58’ Μάρκες).