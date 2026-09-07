Με το δεξί μπήκε στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, η Μαρκό, η οποία επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος».

Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν είχε πολλές φάσεις, με το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης να το πετυχαίνει ο Ελ Αραμπί στο 48ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι.

Από εκεί και πέρα, η Athens Kallithea ξεκίνησε και αυτή με το δεξί, επικρατώντας με 2-1 της Νίκης Βόλου.

Η Αθηναϊκή ομάδα άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό του αγώνα με πέναλτι του Μανιά, ενώ στο 44′ έγινε το 2-0 με αυτογκόλ του Γκαραβέλη.

Το μόνο που κατάφερε η Νίκη ήταν να διαμορφώσει στο 60′ το τελικό 2-1 με τον Πασαλίδη. Τέλος στη Σύρο Ελλάς και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός-ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος-Αστέρας B AKTOR 2-0

ΑΕΛ Novibet-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Νέστος Χρυσούπολης-Ζάκυνθος 1-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Μαρκό-Πανσερραϊκός 1-0

Athens Kallithea-Νίκη Βόλου 2-1

Ελλάς Σύρου-Απόλλων Καλαμαριάς 2-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ Β-Ολυμπιακός Β (16:00)