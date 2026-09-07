Η ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί μόνο για την συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά θα κάνει τα πάντα για να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αυριανής πρεμιέρας της Ένωσης με αντίπαλο την ΛΑΣΚ στην League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο, το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή, θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε κάθε αντίπαλο μας, γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας, καθώς ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι ο 12ος παίκτης.

Η Λίντσερ είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα με έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι πολύ δυνατή στις αντεπιθέσεις και τις στημένες φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως μία ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, αυτό ακριβώς σκέφτεται και ο εκείνος. Οι παίκτες μας αξίζουν να βρίσκονται εδώ και θα είναι απόλυτα ανταγωνιστικοί, ώστε να μην μείνουμε απλώς στα πρώτα οκτώ παιχνίδια».

Ποια είναι η υπόσχεση που έχει να δώσει στον κόσμο της ομάδας: «Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις, δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Είναι πολύ σημαντικό να εκπροσωπείς τον κόσμο σου σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις.

Δεν ήρθαμε εδώ για διακοπές, είμαστε εδώ επειδή το αξίζουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Έχουμε μία ομάδα που είναι ικανή να παίξει πάνω από οκτώ αγώνες. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα μπάτζετ. Είναι συναίσθημα και ποιότητα και αυτά τα βλέπω συνέχεια μέσα στα αποδυτήρια. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Αν θα υπάρξει αλλαγή στην τακτική προσέγγιση: «Δεν θα αλλάξουμε τακτική, ούτε το στυλ μας. Το 95% των παιχνιδιών θα πρέπει να παίζουμε το παιχνίδι μας, αν προσαρμοζόμαστε συνεχώς τότε θα χάσουμε τον χαρακτήρα μας. Βεβαίως με το σκάουτινγκ θα εξετάζουμε τους αντιπάλους μας για την 11άδα και τις οδηγίες που θα έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής.

Αντιμετωπίζουμε μία πού καλή ομάδα. Τα αποτελέσματα της δεν είναι τυχαία, είναι ένα πρότζεκτ που τρέχει πολλά χρόνια. Αύριο θα δούμε ένα πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι με τεράστια ένταση και εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε εάν θέλουν να βγούμε νικητές».

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα: «Είμαστε απλώς στην αρχή της χρονιάς. Θέλουμε ένα τέτοιο πιεσμένο πρόγραμμα, το να παίζεις μία φορά την εβδομάδα είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, το σύγχρονο ποδόσφαιρο όμως δεν είναι έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό, θα υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα, αυτό δεν γίνεται να αποφευχθεί. Τώρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.

Πάντα είμαι χαρούμενος με του παίκτες μου, το ίδιο ισχύει και τώρα. Οι ομάδες στην Ελλάδα σπαταλούν πολλά χρήματα, εμείς όμως κοιτάζουμε την ομάδα μας και το πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Αυτή η χρονιά θα είναι ακόμη πιο απαιτητική από την περσινή. Το να μείνεις στην κορυφή είναι πιο δύσκολο από να την κατακτήσεις».

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει τον Λιούμπιτιτς: «Ο Λιούμπιτσιτς ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Σε ένα σημείο της περσινής σεζόν είχε καταπληκτική απόδοση και βοήθησε πολύ την ομάδα σε ένα δύσκολο σημείο της χρονιάς.

Ο ίδιος ζήτησε να πάει σε μία ομάδα που θα έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και τώρα η μοίρα του έφερε την ΑΕΚ απέναντι του. Του εύχομαι ότι καλύτερο στην καριέρα του, εκτός φυσικά από αύριο, αύριο θέλω να κερδίσουμε εμείς».