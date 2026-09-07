Συνέχεια λάθη

Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και ο Τσβάιερ έγινε για ακόμη μία φορά πρωταγωνιστής. Ο Γερμανός είναι πολύ καλός διαιτητής λένε, δεν το αποδεικνύει ποτέ όμως όταν σφυρίζει στην Ελλάδα. Και έχει σφυρίξει πολλά ντέρμπι σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Σε όλα έχει κάνει μεγάλα λάθη, αυτό όμως δεν δείχνει να προβληματίζει Λανουά και ΕΠΟ, με αποτέλεσμα να συνεχίζει ακάθεκτος. Και είναι θέμα, πλέον, το γιατί συνεχίζει να έρχεται ο Τσβάιερ από τη στιγμή που όλοι ξέρουν εκ των προτέρων ότι θα κάνει τουλάχιστον ένα μεγάλο λάθος. Υπάρχει κάποιος λόγος; Είναι επιθυμητά αυτά τα λάθη; Τα οποία δεν είναι πάντα εις βάρος της ίδιας ομάδας, απλά ο ΠΑΟΚ τώρα είδε και την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Πρόβλημα στα αποδυτήρια

Ο ΠΑΟΚ έφυγε ηττημένος από το ΟΑΚΑ και ο Αλέσιο Λίσι έχει αρκετά προβλήματα να λύσει. Το σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των παικτών του, τα αποδυτήρια δεν είναι… ταγμένα στον Ιταλό. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι μεγάλο πρόβλημα όμως το γεγονός ότι συγκεκριμένοι παίκτες δεν δείχνουν να ψήνονται ιδιαίτερα με τον προπονητή. Και είναι παίκτες που παίζουν κομβικό ρόλο για τον δικέφαλο του βορρά, τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει ο Ιταλός, αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει και αν το κάνει η συνέχεια θα είναι πιο εύκολη.

Ώρα αποδείξεων

Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Βόλο και έχει πλέον μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Ουκρανός δεν ήθελε να παραμείνει στους ερυθρόλευκους και περίμενε την Λιόν όλο το καλοκαίρι επειδή ήξερε ότι δεν θα είναι βασικός. Τώρα, με τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Κααμπί, θα είναι και εξαρτάται από τον ίδιο το να δείξει σε όλους, προπονητή και μη, ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος και να αποδειχθεί αντάξιος των προσδοκιών. Η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ είναι ιδιαίτερη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα όμως έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δώσει απαντήσεις σε όλους και στον Πειραιά εύχονται ολόψυχα να συμβεί αυτό. Θα είναι καθοριστικός πλέον, θετικά ή αρνητικά, στη μάχη για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σκέψεις για μεταγραφή

Στον Ολυμπιακό πάντως σκέφτονται και το ενδεχόμενο μεταγραφής για την επίθεση, μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί. Δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, θα είναι όμως μια έξτρα επιλογή για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή τον Γιάρεμτσουκ που ήταν σαν ξένο σώμα για την ομάδα, τον Γκονσάλες που είναι άπειρος και θα χρειαστεί τον χρόνο του και τον Κλέιτον που δεν τον έχει εντυπωσιάσει. Δεν αποκλείεται επομένως οι ερυθρόλευκοι να κινηθούν για την απόκτηση επιθετικού που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Τόσα λεφτά έδωσε ο Μαρινάκης, δεν έχει πρόβλημα να κάνει ακόμη μία μεταγραφή, αρκεί να γίνει επειδή όντως αξίζει τον κόπο και όχι απλά για να γίνει.

Μεταγραφική έκπληξη

Το ρόστερ του μπασκετικού Παναθηναϊκού έχει ολοκληρωθεί αλλά είναι πιθανό να έχουμε κι άλλη προσθήκη. Όχι άμεσα όμως. Ο Ομπράντοβιτς θα περιμένει για να δει πώς θα αρχίσει η σεζόν και αναλόγως θα κάνει την εισήγησή του στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος έδειξε ότι είναι έτοιμος να κάνει πραγματικότητα οποιαδήποτε επιθυμία του προπονητή. Οι πράσινοι θα περιμένουν να δουν και ποιοι θα είναι οι πρώτοι παίκτες που θα κοπούν από το NBA και αναλόγως θα πράξουν, κρίνοντας και από την εικόνα που θα έχει η ομάδα στους πρώτους μήνες της σεζόν. Προς το παρόν το θέμα είναι να επιστρέψουν οι τραυματίες, να πάνε όλα καλά με τις αποθεραπείες τους, στη συνέχεια όμως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η μεταγραφική έκπληξη.