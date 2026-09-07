Η Χαλ επένδυσε στον Χρήστο Μουζακίτη μέχρι το 2031 και ο Ατζούν Ιλιτζαλί δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα μέσου, τον οποίο τοποθέτησε ανάμεσα στα ξεχωριστά ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος έκανε το μεγάλο άλμα στην Premier League, ολοκληρώνοντας τη μετακίνησή του στη Χαλ.

Πέρα από την ίδια τη μεταγραφή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα είπε για το νέο απόκτημα των «Τίγρεων» ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο Τούρκος επιχειρηματίας εξέφρασε με ξεκάθαρο τρόπο την εκτίμησή του στις δυνατότητες του 19χρονου διεθνούς, παρουσιάζοντάς τον ως έναν ποδοσφαιριστή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν πολλοί ξεχωριστοί παίκτες στον κόσμο. Νομίζω ότι ο Χρήστος είναι ένας από αυτούς», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτησή του για τον Έλληνα μέσο, αποτυπώνοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Χαλ έδειξε έμπρακτα πόσο πιστεύει στην προοπτική του Μουζακίτη, καθώς τον «έδεσε» με συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας, το οποίο έχει ισχύ έως το 2031. Με την προσθήκη του νεαρού χαφ ολοκληρώθηκε παράλληλα το μεταγραφικό ντεμαράζ του αγγλικού συλλόγου.

Στο νέο του περιβάλλον, μάλιστα, ο Μουζακίτης θα βρει ένα ιδιαίτερα γνώριμο πρόσωπο. Στη Χαλ αγωνίζεται και ο Κωνσταντής Τζολάκης, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο Έλληνες διεθνείς θα μοιραστούν ξανά τα ίδια αποδυτήρια, αυτή τη φορά στην Αγγλία.