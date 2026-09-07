Πολύ κοντά στην ακύρωση βρίσκεται το παρθενικό EuroLeague Super Cup, που είναι προγραμματισμένο για τις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι.

Το τουρνουά έχει οριστεί για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο τα τελευταία δεδομένα έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τρεις ευρωπαϊκές ομάδες που πρόκειται να ταξιδέψουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αιτία αποτελεί η ταξιδιωτική οδηγία της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία έχει κατατάξει το ταξίδι στα Εμιράτα σε Code 3. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει σημάνει συναγερμό κυρίως λόγω των Αμερικανών παικτών που βρίσκονται στα ρόστερ του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το επίπεδο Code 3 αποτελεί ουσιαστικά σύσταση αποφυγής του ταξιδιού εξαιτίας υπαρκτού κινδύνου. Δεν πρόκειται για απόλυτη απαγόρευση μετακίνησης, καθώς αυτή αντιστοιχεί στο Code 4, ωστόσο είναι αρκετό ώστε να δημιουργήσει σοβαρές επιφυλάξεις στις εμπλεκόμενες ομάδες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, όλα συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο η EuroLeague να προχωρήσει στην ακύρωση της διοργάνωσης, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή και το Super Cup πραγματοποιηθεί κανονικά, το αρχικό πρόγραμμα προβλέπει για τις 18 Σεπτεμβρίου τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στις 17:00 και την αναμέτρηση Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports.

Την επόμενη ημέρα, 19 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένος ο μικρός τελικός στις 17:00 και ο μεγάλος τελικός στις 20:00, επίσης με μετάδοση από το Novasports.